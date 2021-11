Sagasti: “Si hubiera pedido una auditoría a las elecciones, habría violado la Constitución”

El expresidente de la República Francisco Sagasti se refirió a su rol durante las Elecciones Generales 2021, que se llevaron a cabo durante su Gobierno. Indicó que, de haber hecho caso al pedido para que la Organización de Estados Americanos (OEA) audite los comicios nacionales, hubiera infringido la Constitución y resaltó que su gestión fue neutral durante todo el proceso.

“ Este es un tema que hay que dejarlo zanjado totalmente porque corren versiones absolutamente equivocadas y antojadizas. En primer lugar, desde el primer momento mostramos una absoluta neutralidad en el proceso electoral en todo el Gobierno. No tomamos partido por ninguno de los contendores ni en la primera ni en la segundad vuelta”, declaró Sagasti en diálogo con RPP.

“Segundo, seguimos el proceso en detalle con la misión de observadores internacionales. Recordemos que hubo 12 misiones de observadores internacionales. La más grande fue la de la OEA, la que tiene más experiencia, con más de 30 personas. Nos reunimos con la misión de observadores. También le dimos todo el apoyo al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la ONPE”, agregó.

Además, el exmandatario manifestó que “si hubiera pedido una auditoría a las elecciones, habría violado el artículo 181 y el 118 de la Constitución” . El primero señala que, en asuntos electorales o de consulta popular, las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones son dictadas en última instancia, no son revisables y “contra ellas no procede recurso alguno”.

En tanto, el artículo 118 indica que una de las atribuciones del presidente de la República es “cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones”.

El ex jefe de Estado también recordó que la misión de la OEA concluyó que las elecciones en Perú fueron libres y limpias, “a diferencia de lo que hizo meses antes en Bolivia, donde cuestionó el proceso electoral de una manera muy clara, y eso llevó a decisiones por parte de la OEA”. “En el caso peruano, dijo que no había detectado ninguna irregularidad” , prolongó.

Sagasti critica vacancia presidencial

Por otro lado, el expresidente Francisco Sagasti se refirió a la moción de vacancia presidencial que busca presentar un grupo de congresistas y la calificó de “aberración”, además de que “no tiene ningún sentido”.

“Yo creo que este pedido de vacancia (no debería darse) simplemente porque este señor (Pedro Castillo) es incapaz. Me parece que lo que hay que hacer es respetar las normas legales, hacer que su periodo concluya. Eso sí, se debe criticarlo, sugerirle cosas de tal manera que su Gobierno funcione mejor, pero no decir que, porque no me gusta este Gobierno, lo saco”, expresó.