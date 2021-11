Exgobernadora de Arequipa, Yamila Osorio: “No dejé entrampados hospitales”

La ex gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, hizo algunas precisiones sobre el abandono de los tres hospitales de Camaná, Chala y Cotahuasi. Admitió que estas obras se iniciaron en su gestión, pero aclaró que no las dejó entrampadas. “Es lamentable que por la ineficiencia de su gestión (Elmer Cáceres) hasta hoy no las reinicien”.

Osorio ahondó que si esos proyectos se hubieran dejado entrampados, Cáceres no los habría continuado durante un año (su ejecución). “Se hubieran resuelto los contratos inmediatamente”, sostuvo.

PUEDES VER: Empresas que ganaron contratos en GRA son de los mismos dueños

El gobernador Elmer Cáceres Llica resolvió los contratos a los consorcios que ejecutaban los nosocomios a finales de 2019. Luego hizo contrataciones para hacer expedientes de saldos y concluirlas, pero su presunta solución se convirtió en un problema más.