Consejo Regional de Arequipa aceptaría licencia de gobernador Elmer Cáceres Llica

El Consejo Regional de Arequipa (CRA) debatirá el martes 23 de noviembre las solicitudes de licencia por 45 días del gobernador regional Elmer Cáceres Llica y de los consejeros Santiago Neyra, Wuile Ayñayanque y Jeimi Flores. Además del pedido de suspensión del legislador Veto Bernal.

Harberth Zúñiga, integrante de la comisión Ad hoc del CRA, indicó que ya se tienen listos los dictámenes para dichas peticiones. Sobre el caso de Cáceres sostuvo que el dictamen concluye viable su pedido, debido a que la licencia se otorga a funcionarios que perciben un sueldo mensual.

Anunció esto pese a que Cáceres se justificó por temas personales y familiares cuando lo real es un impedimento judicial. “Es verdad, pero nos estamos ajustando estrictamente a la ley”, refirió.

Para Bernal señaló que la solicitud de suspensión es correcta porque no puede asistir. Se pediría un documento que especifique su verdadera situación legal antes de que pase a debate del pleno.