Bancada de Renovación Popular apoyará moción de Chirinos para vacar a Pedro Castillo

La bancada de Renovación Popular apoyará la moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo que impulsa la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, así lo informó el vocero de ese grupo parlamentario, Jorge Montoya, debido a que el mandatario “está cometiendo errores”.

“ Ahora temprano he hablado con la congresista Chirinos y me está enviado la moción de vacancia para que la pueda ver y vamos a adherimos (al pedido). No estamos en contra de ninguna medida que se haga para tratar de ordenar la situación política del país”, manifestó en declaraciones a la prensa.

En la víspera, el propio Jorge Montoya indicó que no apoyarían la moción; sin embargo, esta mañana, aclaró que dio una idea contraria debido a que no habían analizado a profundidad la propuesta.

“Lo que manifesté era que no era el momento político (…) Ahora si la situación es traer al presidente para llamarle la atención me parece una buena idea que no la habíamos pensado, pero es una buena idea”, remarcó.

Además, el portavoz explicó que, si bien no se cuentan con los 87 votos para aprobar una moción de vacancia, es necesario que el presidente acuda al Congreso para aclarar algunos puntos. “ Se cumple el objetivo de la llamada de atención” , enfatizó.

Renovación Popular: moción de vacancia presidencial es una herramienta democrática

Tras el anuncio de Jorge Montoya, la bancada de Renovación Popular emitió un comunicado para confirmar su postura con respecto a la moción de vacancia presidencial de la congresista Patricia Chirinos.

“Estamos convencidos que la vacancia presidencial es la única herramienta democrática que permitirá alejarnos de esta crisis política y social a la que nos ha llevado el gobierno de Pedro Castillo y sus aliados políticos”, manifestaron.

Comunicado de Renovación Popular. Foto: Twitter

En ese sentido, recalcan que esa agrupación parlamentaria “ha mantenido una línea de control político independiente, firme y seguro en aras de garantizar la democracia y respetando el orden constitucional.