César Acuña sobre pedido de vacancia presidencial: “En APP nos oponemos a ella”

El excandidato presidencial y líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, manifestó que su bancada congresal no está de acuerdo con la propuesta de la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, quien el último jueves 18 de noviembre durante la sesión del Pleno solicitó el apoyo de los legisladores para presentar una moción de vacancia en contra del presidente Pedro Castillo.

“No estamos para una nueva crisis institucional que afectará más a quienes menos tienen. Plantear una vacancia presidencial, a la ligera, solo generará caos e incertidumbre. En APP nos oponemos a ella, pues no ayuda a la unidad que se requiere para solucionar los problemas del país ”, señaló a través de sus redes sociales.

En la víspera, el vocero de APP, Eduardo Salhuana, ya había señalado que sus colegas del grupo parlamentario en mención rechazaban la intención de Chirinos de destituir al jefe de Estado, y que, por el contrario, apoyarán el fortalecimiento de las instituciones.

“Ha sido una moción y una propuesta totalmente sorpresiva, no esperamos, nos agarró fríos a todos los congresistas. APP ha sido claro en nuestras declaraciones de no compartir esta propuesta de vacancia presidencial, nosotros no vamos a respaldar iniciativas de esta naturaleza , creemos que hay que respaldar el fortalecimiento de la institucionalidad en el país y eso pasa por respaldar la elección popular”, recalcó.

La moción de vacancia que intentó presentar la legisladora de Avanza País no ha recibido el respaldo de las distintas bancadas, sino que, por el contrario, la mayoría, como Acción Popular, Juntos por el Perú, Perú Libre, Somos Perú, congresistas del Partido Morado y Podemos, consideraron que fue un acto irresponsable, y que se menoscaba la gobernabilidad.

Presentan moción de censura contra Patricia Chirinos

La bancada de Perú Libre ha reunido las firmas de sus integrantes para presentar una moción de censura en contra de la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, en su cargo de tercera vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso, luego de que este jueves 18 de noviembre la parlamentaria anunciara que promoverá una moción de vacancia en contra del presidente Pedro Castillo.