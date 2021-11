José Balcázar: “Si hay vuelta a la repartija, seré el primero en denunciarlo”

La congresista Luque observó diez casos que no reunían los requisitos, como presentar constancias vencidas o copias fedateadas de otras copias, e incluso algunos tenían investigaciones en curso, lo que prohíbe el reglamento. ¿No ensombrece eso el proceso, como si quisieran favorecerlos?

No. La congresista Luque ha hecho observaciones, pero no es el momento, eso tiene que verse después de las tachas. Ahora el término era ver, por ejemplo, si formalmente cumplían con presentar su acreditación de abogado y el tiempo que se exige para ser candidato, de 15 años como dice el reglamento. Nada más. El resto, las omisiones, faltas, eso se verá en la segunda fase que acaba de comenzar. Es una cuestión de percepción. El voto de la congresista Luque contó con esas observaciones, pero el resto ha estado de acuerdo en que pasemos a la segunda fase porque no podíamos dar marcha atrás.

¿No debieron ver esos temas primero?

Si hubiéramos mirado al fondo, sí habríamos incurrido en una irregularidad.

¿Eso se evaluará ahora?

Sí. Tienen hasta la próxima semana para poner las tachas. Por transparencia, la sociedad civil, las universidades, todos pueden intervenir y presentar una tacha si consideran pertinente tachar a un candidato.

Ruth Luque observó diez casos de postulantes al TC que no reunían los requisitos. Foto: La República

Para una adecuada transparencia se debe publicar toda la información presentada por los candidatos, pero en la página del Congreso solo están las hojas de vida, pero no los documentos que han acompañado los candidatos...

Eso está en los correos electrónicos de los miembros de la comisión, y estará en la página web. En base al currículo sale una calificación, y si no hay tachas, se evalúa y pasamos a la otra etapa, donde hay entrevistas, para saber los idóneos y preparar la relación que se publica y va al pleno.

¿Cómo podrá tachar la población si no tienen acceso a los documentos? Solo está lo que publicó la congresista Luque.

Ella no lo ha hecho a título personal, sino como miembro de la comisión. Nosotros no nos oponemos, al contrario, queremos que se divulgue más. Y voy a disponer que lo pongan en la página web del Congreso. Queremos la mayor transparencia.

Un equipo de expertos internacionales que evaluará el proceso de forma independiente ha pedido reunirse con usted. ¿Los ha recibido?

No. Quiero aclarar que ese grupo no forma parte de la comisión especial, ni nos asesora. Nosotros nos ajustamos al reglamento. Ustedes no pueden decir que los hemos admitido. Nosotros hemos acordado que ni Transparencia ni otros expertos puedan entrar a la comisión y menos asesorarnos. Los expertos, como cualquier ciudadano de la sociedad civil, pueden plantear a la comisión todos los puntos de vista que consideren convenientes, pero no son vinculantes. Esta elección es política. Hemos bajado el porcentaje del currículum a 50%, el otro 50% es la labor discrecional de los congresistas.

¿Cómo evitar la repartija?