Analistas cuestionan llamado a vacancia contra Pedro Castillo

El último jueves, la congresista Patricia Chirinos anunció una moción de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por “incapacidad moral”. Ante ello, representantes de diversas bancadas parlamentarias se mostraron en contra. La propuesta sí encontró apoyo en los partidos de oposición y principales promotores de la narrativa del fraude electoral: Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País.

Las tres agrupaciones aseguran que con la salida de Castillo Terrones de la Presidencia se garantizaría la estabilidad política, económica y social. “La vacancia presidencial es la única herramienta democrática que permitirá alejarnos de esta crisis política y social a la que nos ha llevado el Gobierno de Pedro Castillo y sus aliados políticos”, sostiene la bancada de Renovación Popular.

Por su parte, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, confirmó este viernes que la bancada fujimorista respaldará dicha iniciativa, a pesar de que no se cuentan con los votos necesarios ni para que sea admitida ni para destituir al presidente Pedro Castillo.

Para la politóloga Paula Távara, este continuo enfrentamiento entre el Poder Legislativo y Ejecutivo perjudica la gobernabilidad en el país. La especialista también aseveró que esta inestabilidad política-económica continuará “por el propio hecho de tener la amenaza de intento (de vacancia)”.

“No sé quién ha planteado a la oposición que vacar a un presidente no sube el dólar o no genera inestabilidad, porque es todo lo contrario. Vivir en constante conflictividad genera todas esas dudas y esas inestabilidades por las cuales se dice muchas veces que, para evitarlas, se está llevando a cabo esa medida (vacancia)”, declaró Távara en diálogo con La República.

A su turno, la constitucionalista María Antonieta Gonzáles precisó a este medio que la vacancia presidencial en “estos últimos cinco años ha sido muy mal utilizada”, así como el término incapacidad moral.

“Lo único que genera esta figura es una inestabilidad. Si fuera un hecho sumamente grave, como que el presidente ha estado coludido con senderistas, ahí podríamos decir que puede calificar como una incapacidad moral, porque moralmente es un acto sumamente reprochable. Pero no es para utilizarlo (moción de vacancia) bajo cualquier cosa”, acotó.

Las expertas coinciden en que si el Congreso desea ejercer su labor de control político, puede hacerlo a través de los procesos de interpelación o censura a los ministros de Estado.

“(Los ministros) son los que las pueden cambiar bajo las modalidades establecidas en la Constitución: interpelación y censura, en caso así se crea conveniente; pero al presidente de la República no. Justamente por eso existen unos ciertos parámetros sobre los cuales se le puede acusar al presidente de la República (artículo 117 de la Constitución)”, añade Gonzáles.

Távara también se pronunció a favor de dichas figuras: “Si la idea es que el presidente pueda aclarar las cosas que está haciendo, hay otros mecanismos que no son la vacancia a través de los cuales se podría llevar a cabo: comisiones investigadoras, preguntas o censura a ministros, etcétera”.

Se abusa del mecanismo de vacancia presidencial, afirman las especialistas

La constitucionalista María Antonieta Gonzáles señaló que el término incapacidad moral es “una disposición bastante amplia y abierta” que ofrece “una salida extrema” a escenarios en los que la figura del jefe de Estado sea insostenible.

“No podemos seguir utilizando la vacancia presidencial bajo el supuesto de incapacidad moral y en base a cualquier supuesto. Estos supuestos tienen que ser de extrema gravedad”, comentó Gonzáles, quien agregó que la carta magna está redactada de tal manera que se salvaguarde el sistema semipresidencialista.

“No estamos bajo un sistema parlamentario, sino estamos bajo un sistema semipresidencial, lo que significa que al haber sido el presidente de la República elegido por voto popular, no puede estar siendo cambiado cada vez que a los congresistas no les guste o no les parezca algo. Para eso los responsables políticos son los ministros”, adicionó.

En tanto, Paula Távara consideró que esta moción impulsada por la tercera vicepresidenta del Parlamento y refrendada solo por las bancadas férreas de la oposición es “una extensión de un conflicto de no aceptar la legitimidad del Gobierno elegido”.

“La posición respecto de la vacancia ha estado allí desde el día cero, incluso desde antes que se supiera cómo iba a gobernar el presidente Castillo, con lo cual las causales de las que se hable o los cuestionamientos (...) son más bien excusas para una idea que ya está en la cabeza de determinados sectores del Parlamento desde antes de la propia juramentación”, dijo Távara a La República.

En esa misma línea, Távara Pineda apuntó que este anuncio de moción para destituir a Pedro Castillo tiene un “argumentario muy básico” debido a que “no está dirigido a que esta situación ocurra realmente”, sino para “tomar el termómetro político”.