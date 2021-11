Nuevo ministro de la Producción aún evalúa cartera

El nuevo ministro de la Producción, Jorge Prado Palomino, asumió sus funciones y empezó a evaluar esta cartera y a la gestión anterior antes de hacer cambios, según fuentes del Gobierno. Su antecesor, José Incio, estuvo 42 días en ese puesto.

Prado, un contador con larga trayectoria en auditoría, fue un ingreso sorpresa en el gabinete. Diversos sectores aún se preguntan cómo llegó al Gobierno. Ha sido contador, auditor y gerente de auditoría del Grupo Romero hasta el año pasado. Además, es profesor universitario. No se le conoce pasado político o vínculo con el Ejecutivo.

En su entorno, tiene un hermano dueño de un colegio en Castilla, Piura, cuya hija postuló al Congreso por esta región del norte con Somos Perú este año. Empero, no se ha confirmado si hay mayor vínculo. Consultado un miembro de la familia al respecto, cortó la comunicación.

Según fuentes del Gobierno, Prado evaluará cómo está el ministerio, sus avances y falencias antes de cambiar directivos.

Su antecesor, Incio, dejó el cargo luego de que la bancada de Acción Popular pidiera que sea retirado, según contó el congresista del partido de la lampa Darwin Espinoza. Adujo que, por ser acciopopulista, Incio debió consultar a su organización política antes de ser ministro.

“Nosotros habíamos solicitado al presidente, antes del pedido de confianza, la salida del señor de la cartera de Producción debido a que no había contado con la aprobación o permiso del partido”, dijo Espinoza en RPP.

“Cuando nos reunimos con la premier, con Mirtha Vásquez, ese fue uno de los pedidos que hicimos de la bancada”, precisó.

“Se especulaba que había habido una negociación, que había ido nuestro exvocero a comprometer los votos de la bancada, que nuestro excandidato presidencial también estaba involucrado. Había muchísimo de eso y nosotros no estábamos al tanto de nada, de ningún acuerdo, y más aún cuando, según el estatuto, para que pueda un militante ser parte de un gobierno que no es del partido tenía que pedir autorización al plenario nacional y este no se dio”, alegó.

“El presidente ha dado bien en hacer el cambio y saludamos que nos hayan tomado en consideración al menos en ese pedido para que no podamos vernos involucrados ni nos sindiquen como si estuviéramos siendo parte de este Gobierno”, añadió.

Salida del ahora exministro Incio fue solicitada por la bancada de su partido, Acción Popular. Foto: Andina

Sector privado. Prado fue funcionario del Banco Industrial del Perú en los ochenta. Luego pasó al Grupo Romero hasta el 2009 y volvió el 2014, donde llegó a ser gerente de Auditoría Interna. Además, es docente en la Universidad San Martín de Porres.