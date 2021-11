Bellido sobre intento de vacancia presidencial: La clase política no perdona que Castillo sea presidente

El congresista de Perú Libre Guido Bellido señaló que la propuesta de moción de vacancia presidencial, promovida por Patricia Chirinos, de Avanza País, no prosperará. No obstante, indicó que esta iniciativa es una reacción de la clase política tradicional que no perdona que “Pedro Castillo sea presidente” de la República.

“Para nosotros, esa vacancia no va, pero —como es un tema político— no solo quieren vacar al presidente. La clase política, que siempre ha estado y que parece que se han descuidado, no quieren perdonar a Pedro Castillo que sea presidente. Eso es lo concreto. (...) Y eso, al término de proceso electoral, se ha notado”, dijo el parlamentario en RPP.

Asimismo, consideró que no existen argumentos sólidos para que prevalezca la vacancia presidencial. Esto a pesar de que en el transcurso del día ha sido respaldada por las bancadas de Fuerza Popular, Renovación y un sector de Avanza de País. Por otro lado, Bellido Ugarte se abstuvo de adelantar su opinión sobre el “móvil exacto” de la vacancia hasta no tener un panorama claro.

“(Primero fue) una iniciativa sin coordinación, como la de ayer, que no hay respaldo de bancadas. Parecía que no tenía respaldo. Ahora vemos bancadas sumándose. Si eso (hubiera estado) planificado con otros elementos, pudo verse otro escenario. Es importante tomar atención al escenario político para tener un panorama claro” , expresó.

Perú Libre no apoyará una moción vacancia

En la misma entrevista, el congresista Guido Bellido recalcó que la bancada de Perú Libre “de ninguna manera apoyaría una moción de vacancia” pese a que, en las últimas votaciones, los 37 legislativos que conforman la agrupación política han mostrado discrepancias.

“No hay una división en Perú Libre, sino que existen dos miradas distintas. La bancada no es una bancada que corresponde a un partido, pues no todos son militantes. Hay hermanos que vienen de la corriente magisterial. Por eso, la bancada, muchas veces en votaciones, se muestra diferente” , explicó.

Incluso, mencionó que, si el Gobierno da la espalda al partido de Vladimir Cerrón, no votarán a favor de la vacancia presidencial. “Una cosa es nuestra crítica desde nuestra tribuna en función de nuestro programa y otra cosa es vacar al presidente que ha sido elegido democráticamente”, respondió.

Dina Boluarte no está detrás de la vacancia

Sobre la acusación que hicieron las congresistas Kelly Portalatino y Silvana Robles, quienes señalaron a la vicepresidenta Dina Boluarte de estar detrás de la vacancia presidencial contra Pedro Castillo, Bellido Ugarte presentó una posición opuesta a sus colegas de bancada. El legislador comentó que la ministra de Desarrollo e Inclusión Social no apoya este pedido, pero dejó en claro que estará atento a la gente que la rodea.

“La norma señala que, si el presidente es vacado, asumiría Boluarte. Si somos maliciosos, quienes están buscado la vacancia buscarían acercarse a la vicepresidenta para golpear al presidente. Nosotros no tenemos elementos de juicios para aterrizar esa teoría” , dijo.

Asimismo, mencionó que se opuso a la candidatura de Boluarte como vicepresidenta, ya que consideraba que no tenía tanta lealtad al partido. No obstante, se mantuvo en la lista a pedido de Vladimir Cerrón.

“Yo siempre he tenido desconfianza de la vicepresidente. No se le ha visto vinculada con el partido antes de esto”, puntualizó.