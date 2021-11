Anderson sobre renuncia de Pacheco: “Me parece que se demoró y qué bueno que lo haya hecho ya”

Carlos Anderson, congresista de Podemos Perú, se manifestó sobre la renuncia de Bruno Pacheco como secretario general de Palacio de Gobierno, luego de las investigaciones en su contra por las presiones que habría ejercido a la Sunat y por los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas. El parlamentario consideró que la decisión del exfuncionario tardó y que dejó en una posición incómoda al presidente de la República, Pedro Castillo.

“ Me parece que se demoró un poco (en renunciar) y que bueno que lo haya hecho ya. Qué mal que hasta el último momento haya estado haciendo nombramientos que no le corresponden y qué mal que haya nuevamente dejado al presidente en la posición incómoda de no decidir”, señaló en diálogo con La República.

Del mismo modo, Anderson indicó que espera que el mandatario “reflexione la calidad de sus colaboradores, tanto profesional como moral”, pues aseveró que necesita rodearse de mejores trabajadores y “dejar de llevarse por el amiguismo”.

En relación a la citación de la Comisión de Defensa del Congreso a Pacheco, se mostró a favor de que se insista en su presencia. “Hay que seguir averiguando bien cómo funcionan estos espacios de aprovechamiento para fines particulares del poder político”, agregó.

Tensiones entre el Legislativo y Ejecutivo

Respecto a las tensiones constantes que existen entre el Ejecutivo y el Legislativo, el parlamentario de Podemos Perú sostuvo que no existe una actitud beligerante de la gran mayoría del Congreso, pero acotó que hay extremos “que nunca nada les va a satisfacer”.

“Existen también los del lado izquierdo, que por razones ideológicas no persiguen su propio camino. Tenemos una situación extraña en la que son los extremos los que mandan, los que dominan el debate político nacional ”, expresó.

En ese sentido, Carlos Anderson exhortó a que los diferentes sectores actúen con un solo entendimiento, con el objetivo de impulsar el crecimiento y desarrollo del país.

Moción de vacancia presidencial

El congresista también se manifestó sobre la legisladora Patricia Chirinos, quien en la sesión plenaria del último jueves 18 de noviembre planteó que presentar una moción de vacancia al presidente Pedro Castillo.

“Yo no hablo a nombre de mi bancada, para mí ha sido una expresión personal de rechazo, no a la persona, sino a la propuesta que me parece total y absolutamente irresponsable”, recalcó.