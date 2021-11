Bruno Pacheco renuncia al cargo de secretario general de Palacio de Gobierno

Bruno Pacheco anunció sus renuncia al cargo de secretario general de Palacio de Gobierno este viernes 19 de noviembre, tras los cuestionamientos en su contra por las presiones que ejerció contra la Sunat y los ascensos irregulares en el Ejército. A través de su cuenta de Twitter, el exfuncionario anunció la decisión tomada y aseguró que su decisión se basa en el respeto al presidente de la República, Pedro Castillo.

“Mi respeto incondicional al presidente Pedro Castillo sustenta mi renuncia a la Secretaria General de Palacio. No seré el ‘pretexto’ de unos y otros para ‘golpear’ al Líder del gobierno del pueblo y la democracia. ¡La verdad nos hace libres!”, escribió en su cuenta de Twitter.

Tuit de Bruno Pacheco. Foto: captura

Previamente, Pacheco publicó un tuit donde también anunciaba la salida de su cargo en el Ejecutivo y aseguraba que daba un paso al costado que el mandatario no sea “objeto de esta campaña de desprestigio”. Sin embargo, luego de unos minutos eliminó la publicación.

“Renuncio al cargo de secretario general con la convicción de que no he cometido nada indebido. Doy un paso al costado para evitar que el presidente sea objeto de esta campaña de desprestigio. Me voy con la frente en alto y con la seguridad de que se probará mi inocencia. Seguiré trabajando por el Perú”, decía el tuit que borró.

Investigación contra Pacheco

El último jueves 18 de noviembre, el procurador Público Especializado en delitos de corrupción, Javier Pacheco, solicitó que se inicie la investigación a Bruno Pacheco por la denuncia en su contra por presiones al jefe de la Sunat, Luis Vera.

A través de un documento oficial enviado a la Fiscalía, el procurador solicitó iniciar una investigación preliminar en contra el exsecretario general de Palacio de Gobierno. No obstante, desde la Procuraduría indicaron que se debe solicitar a la Sunat información tributaria de las personas y de las empresas involucradas en los presuntos delitos.

Sumado a ello, al exfuncionario de Estado fue denunciado por la supuesta comisión del tráfico de influencias, luego de la acusación de los excomandantes generales del Ejército y Fuerza Aérea José Vizcarra Álvarez y Jorge Luis Chaparro, respectivamente. Según relataron ambos, les habría solicitado que oficiales de ambas instituciones sean ascendidos de manera irregular.