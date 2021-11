Edwin Martínez tras renuncia de Bruno Pacheco: “Estaba empañando la imagen del presidente Castillo”

La ola de críticas cada vez agarraba más volumen y Bruno Pacheco no renunciaba a su cargo de secretario general del Despacho Presidencial. Pero sorprendió la mañana de este viernes cuando anunció repentinamente su dimisión. “Doy un paso al costado para evitar que el presidente sea objeto de esta campaña de desprestigio”, aseguró en su mensaje. Las reacciones no se hicieron esperar. Una de ellas fue la del congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, quien, en diálogo con este medio, saludó la salida del ahora ex funcionario público.

“La renuncia de Bruno Pacheco le hace bien al propio presidente de la República, porque con todo eso que ha salido de sus interferencias en la Sunat o en el tema de los ascensos de los generales estaba empañando la imagen del jefe de Estado. Entonces, para mí, es una decisión acertada de Pacheco y del presidente al aceptar su renuncia ”, declaró Martínez a La República.

También señaló que, desde la Comisión de Defensa del Congreso, que él integra, ya no citarán al ex secretario, pues ya dejará de laborar en Palacio, y que la información recopilada en el grupo de trabajo será enviada al Ministerio Público. Pacheco, quien se negó a acudir a la mencionada Comisión, es cuestionado por presuntamente haber interferido en los procesos de ascenso del Ejército y de la Fuerza Aérea del Perú, y porque habría ejercido presiones sobre Luis Enrique Vera, jefe de la Sunat.

PUEDES VER: Piden 13 años de cárcel para Walter Ríos en el caso Cuellos Blancos

Por este último caso, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios inició diligencias preliminares contra Pacheco Castillo. “Si tiene investigación determinada y el Ministerio Público encuentra algo, lo justo es que los sancionen, pero que eso no empañe más la imagen del presidente”, manifestó el parlamentario Martínez.

“Yo he tenido la oportunidad de hablar con el presidente y lo que le he reiterado continuamente es que escoja cuadros técnicos que realmente le ayuden a gobernar y no sigan desacreditando su imagen , porque eso trae como consecuencia que se sume el Congreso, la prensa, los radicales de la ultraderecha y ultraizquierda, y hagan un cargamontón. Y no se pueda salir del caos en el que estamos viviendo”, prolongó el legislador acciopopulista.

Equipo de la Fiscalía Anticorrupción ingresó a Palacio de Gobierno para diligencias preliminares contra Bruno Pacheco. Foto: Marco Cotrina/La República

Consideró, asimismo, que la salida de Pacheco no va a reducir las tensiones entre el Congreso y el Gobierno. “Soy honesto, lamentablemente, las fricciones entre el Ejecutivo y el Legislativo se han profundizado tanto que van a seguir buscando y argumentando motivo alguno para continuar en este enfrentamiento, porque la ultraderecha y la ultraizquierda lo único que están haciendo es desestabilizar al país. Yo no entiendo por qué no trabajan y dejan trabajar”, dijo.

PUEDES VER: Equipo de Fiscalía llegó a Palacio de Gobierno para realizar diligencias contra Bruno Pacheco

Añadió que este distanciamiento entre ambos poderes “no permite lograr políticas públicas que vayan en bien del Perú” , y que, si continúa esta ingobernabilidad, solo “se le hace daño económica y financieramente al país, y más daño aún, a la gente más necesitada”. “El Legislativo tiene que entender que la única manera de propiciar el desarrollo es colaborando y no interfiriendo en funciones que no le competen. Son decisiones del Ejecutivo y tiene que después responder”, enfatizó.

En contra de posible moción de vacancia

El congresista de Acción Popular también señaló que “no es oportuno” que la tercera vicepresidenta del Parlamento, Patricia Chirinos (Avanza País), haya anunciado que impulsará una moción de vacancia contra el mandatario. Indicó que ha causado malestar dentro del Legislativo.

“Considero que ha generado un malestar dentro del propio Congreso, porque nadie preveía algo así. No está en los planes del Congreso ningún tipo de vacancia. Al contrario, lo que queremos es buscar la gobernabilidad; por lo tanto, creo que esa moción lo único que ha generado es más discrepancias en su propia bancada, porque ninguno de ellos estaba enterado. Y no creo que llegue a juntar muchas firmas”, concluyó.