Bancada de Podemos Perú no firmará moción de vacancia de Chirinos, asegura Enrique Wong

Enrique Wong, segundo vicepresidente del Congreso y legislador de Podemos Perú, aseguró que su bancada no firmará la moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo que anunció la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos.

“ No (ningún congresista de mi bancada va a firmar la moción), porque en ningún momento hemos planteado que se iba a hacer esto de la vacancia ”, manifestó en RPP.

Además, señaló que ni los mismos integrantes de la Mesa Directiva conocían sobre la intensión de Patricia Chirinos. “A nosotros nos sorprendió porque en la agenda del Congreso en ningún momento se habló de la vacancia presidencial. Incluso la Presidenta del Congreso había manifestado que por la gobernabilidad era necesaria la vacancia presidencial ”, dijo.

El legislador de Podemos Perú enfatizó que la gobernabilidad es un tema urgente para el país, por lo cual exhortó a no alentar la inestabilidad e incertidumbre.

Bancadas de Fuerza Popular y Renovación Popular apoyarán la moción de vacancia

Este 19 de noviembre, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, informó que la bancada fujimorista firmará la moción de vacancia presidencial que impulsa la congresista Patricia Chirinos. “En Fuerza Popular creemos que este gobierno viene demostrando una permanente incapacidad para conducir el país”, dijo en Twitter.

En esa misma línea, Renovación Popular manifestó que respaldará la moción de vacancia presidencial. El vocero de la bancada, Jorge Montoya, debido a que el mandatario “está cometiendo errores”.

PUEDES VER: Renovación Popular presentó moción para declarar persona no grata a Evo Morales