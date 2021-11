Ana Jara sobre pedido de vacancia: “Es irresponsable a sabiendas que no va a conseguir los votos necesarios”

La expresidenta del Consejo de Ministros Ana Jara se refirió al anuncio de la parlamentaria Patricia Chirinos sobre presentar la moción de vacancia al presidente de la República, Pedro Castillo, el último jueves 18 de noviembre durante el Pleno del Congreso. La ex primera ministra aseveró que lo hecho por la legisladora es un acto irresponsable, pues aseguró que no va a conseguir los voto necesarios.

“Escuchaba a varios congresistas señalar que ellos no han visto el pedido de la vacancia. Fue anunciado en el Pleno del Parlamento y la persona que lo hizo no exhibió el documento, no lo coordinó con su bancada. Me parece irresponsable haberlo hecho a sabiendas que no va a conseguir los votos necesarios porque se requiere de una alta votación ”, señaló en diálogo con RPP.

Asimismo, consideró que el planteamiento hecho por Chirinos es un “globo de ensayo”. En ese sentido, resaltó que la vacancia es una de las medidas más extremas que contempla la Constitución y que genera “un alto grado de inestabilidad”.

“ No es momento para poner al Perú nuevamente en vilo. Ya tenemos a un nuevo gabinete, tenemos a un presidente que hay que estarlo arreando para que él pueda entender que se necesita una gestión transparente y rodearse de gente capacitada para trabajar , como para que a estas alturas nos vengan a hablar de vacancia”, agregó.

Moción de vacancia presidencial

En el pleno del Congreso del último jueves, Patricia Chirinos se dirigió a los parlamentarios en el hemiciclo, y presentó un documento con el que anunció que plantearía una moción de vacancia contra el jefe de Estado. Seguidamente, pidió a sus colegas que colaboren con las firmas necesarias.

“Vengo a este hemiciclo a pedir la vacancia presidencial del presidente Castillo. Aquí tengo lista la moción de vacancia presidencial. Necesitamos las firmas de 26 congresistas. No tengan miedo, colegas. Luchen conmigo y muestren su lealtad al pueblo”, manifestó la legisladora de Avanza País.