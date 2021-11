Cerrón: “Aunque la derecha lo niegue, la vacancia presidencial sí está en su agenda”

El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, dijo que la vacancia presidencial “sí está” en la agenda de la derecha, esto luego de que Patricia Chirinos, congresista de Avanza País y tercera vicepresidenta del Congreso, anunciara que tiene lista la moción de destitución del presidente Pedro Castillo e instar a sus colegas a firmar el pedido.

“ En realidad, aunque la derecha lo niegue, la vacancia presidencial sí está en su agenda, solo los detiene la opinión pública que mayoritariamente no aprueba tal medida, pero trabajan para revertir esa barrera”, manifestó a través de Twitter.

Este 18 de noviembre, la legisladora Patricia Chirinos sorprendió al pleno del Congreso al anunciar que impulsa una moción de vacancia, pese a que aún no cuenta con las 26 firmas requeridas para presentar el pedido. La vicepresidenta del Legislativo pidió a sus colegas a “mostrar su lealtad al pueblo”.

“Que la gente no se sienta avergonzada de nosotros, que no nos señalen como traidores a la patria, respetemos al pueblo que nos exige que no nos vendamos por una carretera, por un puente, o por una obra, no busquemos aplausos fugaces o un sueldo a fin de mes, o hablar de una gobernabilidad que no existe con un presidente incapaz de distinguir entre el bien y el mal, entre lo legal y lo inmoral”, dijo.

Presidente Castillo dice que la gobernabilidad se construye “sin romper equilibrio de poderes”

Durante su discurso ante el CADE Ejecutivo, el presidente de la República, Pedro Castillo, realizó, una vez más, un llamado al trabajo unido y en consenso. Además, advirtió que la confrontación afecta al país.