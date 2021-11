Pedro Castillo: “No ha habido un solo día en que sectores me dejaran de tildar de comunista y terrorista”

El presidente de la República, Pedro Castillo, se dirigió hacia los empresarios este jueves 18 de noviembre, durante su participación en el CADE Ejecutivo 2021. El mandatario aseveró que en medio de la campaña presidencial, y en tiempo recientes, han existido ciertos sectores que lo han llamado comunista y terrorista por su ideología de izquierda.

“Muchos de ustedes, estimados empresarios, no solo dudaron de mí. Algunos votaron en contra de mi candidatura, no me quejo porque así es la democracia, pero desde la campaña y con mayor intensidad durante este tiempo no ha habido un solo día en que algunos sectores me dejaran de tildar de terrorista, de comunista, del responsable del aumento del precio de los combustibles, de dólar y de los alimentos ”, manifestó el jefe de Estado.

Asimismo, Castillo Terrones cuestionó que hubo grupos que aseguraban que cuando asumiera el cargo de mandatario iba a expropiar empresas y quitaría propiedades.

“ Dijeron que confiscaría sus casas y ahorros. Pregunto: ¿el gobierno ha expropiado hasta la fecha a alguien o a alguna empresa? ¿A alguno de ustedes el Estado les ha quitado su propiedad? Todo lo contrario , hoy vuelvo a ratificar que los empresarios tienen todas las garantías para invertir en el Perú”, manifestó.

Además, hizo un llamado a los empresarios a que “sigan apostando por el país, que inviertan sin temores y generen empleos con derechos”. En referencia a los “malos empresarios”, los exhortó a que no aprovechen la crisis y angustia de los ciudadanos.

Pidió unidad

Asimismo, el presidente de la República, Pedro Castillo, pidió la unidad y cooperación de todos para alcanzar las metas propuestas en bienestar de todos los peruanos.

“Estos son los tiempos que exigen unidad y no división, cooperación y no enfrentamiento, solo así podremos alcanzar las grandes metas que todos compartimos”, dijo el mandatario.