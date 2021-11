José Jerí, de Somos Perú: “Es irresponsable presentar un pedido de vacancia”

El vocero de la bancada de Somos Perú, José Jerí, señaló que no respaldará la moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo que promueve la legisladora de Avanza País Patricia Chirinos. El pedido aún no es presentando ante el Pleno debido a que no cuenta con las 26 firmas necesarias.

El legislador José Jerí aclaró que, a pesar de no apoyar la moción de vacancia en este momento, no dejará de ejercer el control correspondiente al Ejecutivo.

”No contribuiré a generar más inestabilidad en el país. Es irresponsable presentar un pedido de vacancia en estos momentos. El bien del país es primero, pero no renunciaré a ejercer el control político sobre los errores y excesos. Seguiré a favor de la gobernabilidad”, dijo en Twitter.

En esa misma línea se pronunció la bancada de Alianza para el Progreso a través de su vocero Eduardo Salhuana. ”APP ha sido claro en nuestras declaraciones de no compartir esta propuesta de vacancia presidencial. Nosotros no vamos a respaldar iniciativas de esta naturaleza. Creemos que hay que respaldar el fortalecimiento de la institucionalidad en el país y eso pasa por respaldar la elección popular”, dijo en declaraciones a la prensa.

Moción de vacancia presidencial: ¿qué dijo Patricia Chirinos ante el Congreso?

Este 18 de noviembre, Patricia Chirinos, tercera vicepresidenta del Congreso y legisladora de Avanza País, anunció, con un documento en mano, que tenía lista la moción de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente.