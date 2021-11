Fiscales llevaron al Congreso disputa por caso Los Cuellos Blancos del Puerto

La exfiscal del caso Los Cuellos Blancos Rocío Sánchez manifestó que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, la presionó para que le entregara las declaraciones de los aspirantes a la colaboración eficaz, lo que consideró que era inapropiado y afectaba el curso de la investigación a la red criminal. Como se negó a hacerlo, Control de Interno del Ministerio Público le inició un proceso disciplinario.

En respuesta, el fiscal supremo Jesús Fernández, quien se encarga de los casos de los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), y de los fiscales y jueces supremos implicados con Los Cuellos Blancos, rechazó las imputaciones de la exfiscal Sánchez y le atribuyó una serie de graves deficiencias mientras tuvo en sus manos el caso.

PUEDES VER: Colaborador vincula a Fuerza Popular y Keiko Fujimori con los reyes de la pesca

La Comisión de Justicia del Congreso fue el nuevo escenario del enfrentamiento entre la exfiscal Rocío Sánchez y la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. En representación de Ávalos, respondió el fiscal supremo Jesús Fernández.

“Se me abrió proceso disciplinario por no entregar los cuadernos de colaboración eficaz (que solicitaba la fiscal de la Nación). Mediante escritos yo le expliqué que los cuadernos de colaboración eficaz no pueden ser redistribuidos. Y en respuesta, se mi inició una investigación en Control Interno del Ministerio Público”, dijo Rocío Sánchez.

El 23 de febrero, la fiscal de la Nación resolvió apartar del equipo de Los Cuellos Blancos a la fiscal Sánchez, luego de que se difundió que sostuvo una entrevista privada con el expresidente Martín Vizcarra. El último fin de semana, Sánchez renunció como fiscal, según ella, para tener mayor libertad de acción.

PUEDES VER: Nuevos audios de Cuellos Blancos implican a otros 37 en red criminal

La exfiscal Sánchez señaló haber recibido ataques públicos del fiscal supremo Jesús Fernández.

“Se me amenaza con que rendiré cuentas por la denuncia que hago. Se me acusa de deslealtad por presentar una denuncia, hasta se ha dicho que me he sumado a la mafia y eso lo rechazo”, expresó Sánchez ante la Comisión de Justicia.

El 12 de noviembre, los fiscales del caso Los Cuellos Blancos emitieron un pronunciamiento para rechazar la versión de la exfiscal Rocío Sánchez sobre supuestas intromisiones de la fiscal de la Nación. Indicaron que la imputación de Sánchez es desleal, y recordaron que enfrenta un proceso disciplinario ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ). La exfiscal Sánchez afirmó que la comunicación del Equipo Especial era una “amenaza”.

PUEDES VER: Fiscal Rocío Sánchez acusa a fiscal de la Nación de interferir en Cuellos Blancos

El fiscal supremo Jesús Fernández relató ante la Comisión de Justicia varios hechos graves registrados durante el tiempo que Rocío Sánchez estuvo en el caso Los Cuellos Blancos.

Señaló que el despacho de la fiscal Sánchez pidió el levantamiento del secreto de las comunicaciones de 22 personas; sin embargo, solo dispuso el análisis (de las conversaciones) de 6 o 7 personas. “Es un hecho de conocimiento público y se encuentra (en investigación) en Control Interno (del Ministerio Público). ¿Dónde está la amenaza? Son hechos en trámite”, argumentó el fiscal supremo Jesús Fernández.

También se refirió a la actuación de la exfiscal Rocío Sánchez al frente de la investigación del caso del presunto narcotraficante Carlos Calagua Manco.

Durante las escuchas telefónicas a Los Cuellos Blancos, se detectó una conversación incriminatoria entre el exjuez superior Maximiliano León y el exjuez supremo César Hinostroza. Coordinaron la excarcelación del acusado de narcotráfico Carlos Calagua. Pero la exfiscal Rocío Sánchez no solicitó prisión preventiva, por lo que el acusado huyó del país.

Al reemplazar a Rocío Sánchez, la fiscal Magaly Quiroz descubrió el incidente, por lo que de inmediato dispuso la ubicación y captura de Carlos Calagua.

El fiscal Jesús Fernández la desafió a que pruebe sus acusaciones.

Qué pasó con el caso del acusado Carlos Calagua

El 9 de noviembre, la fiscal del caso Los Cuellos Blancos Magaly Quiroz sustentó el pedido de prisión preventiva para el presunto narcotraficante Carlos Calagua Manco, quien negoció su excarcelación con el exvocal supremo César Hinostroza.

En las escuchas telefónicas que se hicieron sobre el caso, se percibe que el exjuez Maximiliano León Montenegro se comunicaba con César Hinostroza para que libere a Calahua a cambio de dinero. Las autoridades sospechan que se hizo efectivo el acuerdo.

El Poder Judicial resolvió disponer la detención contra Carlos Calagua solicitada por la fiscal Quiroz, resolución que alcanza a Fred Huamanlazo e Isabel Velásquez. Ellos contactaron con el exjuez Maximiliano León, quien a su vez los vinculó con Hinostroza.

Datos

Decisión. La Comisión de Justicia acordó que las acusaciones de la exfiscal Rocío Sánchez Saavedra necesitan comprobarse y documentarse.

Proyecto. También se habló de la posibilidad de formar una comisión investigadora.