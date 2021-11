Luis Aragón: “No es el momento para una vacancia, sin justificar errores del Ejecutivo”

El congresista de Acción Popular, Luis Aragón, consideró que “no es el momento” para discutir en el Pleno del Congreso una posible vacancia presidencial de Pedro Castillo, luego de que este viernes la legisladora Patricia Chirinos de Avanza País anunciara una solicitud para retirar del cargo al jefe de Estado, argumentando su “incapacidad moral y total”.

“Yo creo que por el momento no, no creo que sea el momento para presentar una moción de vacancia. Sin embargo, no se puede negar que el gobierno está cometiendo muchos errores sucesivos que en un futuro pueden desembocar en un tema de vacancia. Al día de hoy, creo que no es el momento, sin que eso signifique justificar los errores del presidente y de sus ministros”, expresó en conferencia de prensa.

En este sentido, Luis Aragón aclaró que más allá de su postura personal respecto a una vacancia presidencial, Acción Popular se pronunciará de forma colegiada a través de su vocero tras un debate interno.

“Es un tema constitucional y jurídico, pero hay que analizar el contexto social, económico y político. Seguramente la bancada tomará una decisión en los próximos días luego de haber un debate interno. Podemos tener discrepancias, pero priorizamos el debate y luego de ello el vocero dará a conocer su posición respecto a esta moción de vacancia”, agregó.

Patricia Chirinos buscará vacancia de Pedro Castillo

La congresista Patricia Chirinos de Avanza País anunció que impulsará, durante una sesión en el Pleno, una moción de vacancia en contra del presidente Pedro Castillo. La parlamentaria solicitó a sus demás colegas legisladores firmar el documento para presentarlo a la brevedad posible.

“Vengo a este hemiciclo a pedir la vacancia presidencial del presidente Castillo, aquí tengo lista la moción de vacancia presidencial necesitamos las firmas de 26 congresistas, no tengan miedo colegas, luchen conmigo y muestren su lealtad al pueblo ”, señaló la parlamentaria.

Patricia Chirinos invocó a sus colegas en el Parlamento a “no venderse” por una obra, sino representar a sus electores. Además, afirmó que la destitución de Castillo Terrones no se trata de gobernabilidad, sino del beneficio para el país.