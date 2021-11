Katy Ugarte: “No es saludable solicitar la vacancia de Pedro Castillo”

La congresista Katy Ugarte de Perú Libre se mostró en contra de la propuesta de la legisladora Patricia Chirinos de Avanza País de promover la vacancia presidencial. Consideró que esta iniciativa busca poner al país nuevamente al borde de una crisis política e hizo un llamado a la reflexión a sus colegas en el Congreso.

“El país no está para una nueva crisis política, no es saludable solicitar la vacancia del presidente Pedro Castillo, por ello hago un llamado a la reflexión de mis colegas, para que esta solicitud no prospere, por la gobernabilidad del país” , escribió en su cuenta de Twitter.

Hasta el momento, la iniciativa de Patricia Chirinos no ha tenido el apoyo esperado. Solo se han pronunciado a favor los congresistas Norma Yarrow, Adriana Tudela, Alejandro Cavero y Rosselli Amuruz. Por otro parte, bancadas como Perú Libre, Juntos por el Perú, Somos Perú, Alianza para el Progreso, Partido Morado, Acción Popular y Renovación Popular se mostraron en contra.

Patricia Chirinos busca vacancia de Pedro Castillo

La congresista Patricia Chirinos de Avanza País anunció que impulsará, durante una sesión en el pleno, una moción de vacancia en contra del presidente Pedro Castillo. La parlamentaria solicitó a sus demás colegas legisladores firmar el documento para presentarlo a la brevedad posible.

“Vengo a este hemiciclo a pedir la vacancia presidencial del presidente Castillo. Aquí tengo lista la moción de vacancia presidencial, necesitamos las firmas de 26 congresistas, no tengan miedo, colegas, luchen conmigo y muestren su lealtad al pueblo” , señaló la parlamentaria.

Patricia Chirinos invocó a sus colegas en el Parlamento a “no venderse” por una obra, sino representar a sus electores. Además, afirmó que la destitución de Castillo Terrones no se trata de gobernabilidad, sino del beneficio para el país.