Montoya sobre vacancia propuesta por Chirinos: “Uno solo no lo puede hacer, necesita consensos”

El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, consideró que existen motivos que justifican una vacancia del presidente de la República, Pedro Castillo, pero señaló que esta no se logrará por la propuesta de una sola persona, sino por consensos previos entre las bancadas del Congreso. Esto en reacción a la propuesta en solitario de la parlamentaria Patricia Chirinos, de Avanza País, para impulsa una vacancia presidencial.

“El Congreso no tiene en su agenda la vacancia, pero sí es una posibilidad muy real con el tema político que estamos viviendo. Consideramos que sí es una solución. De llegar a ejecutarse en algún momento, deberá haber un consenso político, uno solo no lo puede hacer, necesita consensos. Si hablamos de tiempos, no es el momento”, declaró a Exitosa.

En esta línea, Jorge Montoya no descartó que, en un futuro, Renovación Popular promueva o apoye una solicitud de vacancia presidencial. “No es que no haya motivos para una vacancia, las hay, pero lo que no hay es la voluntad política para hacerlo porque, si no, todo queda en una buena voluntad. Repito, se necesita el consenso de las demás bancadas”, agregó.

Patricia Chirinos buscará vacancia de Pedro Castillo

La congresista Patricia Chirinos, de Avanza País, anunció que impulsará, durante una sesión en el Pleno, una moción de vacancia en contra del presidente Pedro Castillo. La parlamentaria solicitó a sus demás colegas legisladores firmar el documento para presentarlo a la brevedad posible.

“Vengo a este hemiciclo a pedir la vacancia presidencial del presidente Castillo. Aquí tengo lista la moción de vacancia presidencial, necesitamos las firmas de 26 congresistas. No tengan miedo, colegas, luchen conmigo y muestren su lealtad al pueblo” , señaló la parlamentaria.

Patricia Chirinos invocó a sus colegas en el Parlamento a “no venderse” por una obra y que representen a sus electores. Además, afirmó que la destitución de Castillo Terrones no se trata de gobernabilidad, sino del beneficio para el país.