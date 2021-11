Darwin Espinoza sobre vacancia presidencial: “No tienen los votos y no los van a tener”

El congresista de Acción Popular Darwin Espinoza manifestó que la iniciativa de Patricia Chirinos de Avanza País para impulsar una vacancia presidencial solo buscaría generar inestabilidad y no representa el verdadero espíritu con el que el Congreso de la República quiere trabajar de cara a los próximos años.

“Es un pedido bastante desatinado porque venimos de haber escuchado al presidente en la CADE; venimos nosotros los congresistas diciendo que dentro de nuestros planes no existe la posibilidad de una vacancia presidencial y que, por el contrario, queremos trabajar juntos” , expresó en conferencia de prensa en las afueras del Congreso.

En este sentido, Darwin Espinoza sostuvo que no cree que Chirinos logre conseguir apoyo de otros congresistas. “Ella anuncia que va a presentar una moción de vacancia; cuando voy a presentar una moción no la anuncio, solo la presento. Creo que hubo un exceso de la señora, nosotros hemos deslindado de esta seudopropuesta. (…) Si yo tengo una moción y no estoy seguro de que vaya pasar no debo alardear, quizá simplemente quiere mover de mala forma el escenario. (…) No tienen los votos y no los van a tener” .

Patricia Chirinos buscará vacancia de Pedro Castillo

Patricia Chirinos de Avanza País comunicó que impulsará, durante una sesión en el Pleno, una moción de vacancia en contra del presidente Pedro Castillo. La parlamentaria solicitó a sus demás colegas legisladores firmar el documento para presentarlo a la brevedad posible.

“Vengo a este hemiciclo a pedir la vacancia presidencial del presidente Castillo. Aquí tengo lista la moción de vacancia presidencial; necesitamos las firmas de 26 congresistas, no tengan miedo colegas, luchen conmigo y muestren su lealtad al pueblo” , señaló la parlamentaria.

Patricia Chirinos invocó a sus colegas en el Parlamento a “no venderse” por una obra, sino representar a sus electores. Además, afirmó que la destitución de Castillo Terrones no se trata de gobernabilidad, sino del beneficio para el país.