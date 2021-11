Arequipa: No corresponde dar licencia a Elmer Cáceres por temas personales, según abogado

Un conjunto de autoridades solicitaron licencias a sus cargos tras destaparse el caso de investigación fiscal “Los Hijos del Cóndor” que los involucra. La comisión ad hoc del Consejo Regional de Arequipa (CRA), liderada por el consejero José Luis Hancco, emitirán dictámenes sobre estas solicitudes para que sean debatidas en la próxima sesión.

Uno de esas solicitudes es la del aún gobernador Elmer Cáceres Llica. El último 2 de noviembre solicitó 45 días de licencia sin goce de haber “por motivos personales y familiares”. Para el especialista en derecho Jorge Sumari, el pleno regional debe rechazar el pedido. “No corresponde a los hechos. Él no está ejerciendo su función por mandato judicial. No es por temas personales, sino que hay un impedimento legal ”, indicó.

El letrado resalta que el pedido de Cáceres no está sustentado en hechos objetivos reales. “Si aprueba la licencia el Consejo Regional sería cómplice de una irregularidad”, advirtió. Los consejeros regionales Wuile Ayñayanque, Santiago Neyra y Jeimi Flores también realizaron el mismo pedido sin goce de haber.

Sobre los consejeros detenidos, Veto Bernal y Flores, que están la espera de que se admita o no prisión preventiva, sostuvo que ellos automáticamente están suspendidos. “No puede concurrir al Consejo, no porque no quieran sino que están impedido judicialmente”. Sumari hace la salvedad que para ellos no existe posibilidad de vacancia.

Sin embargo para los que están no habidos el pedido de licencia no debe ser admitido, como el caso de Neyra. “Estarían contribuyendo a obstruir a la justicia porque se sabe perfectamente que están evadiendo la justicia”, acotó.

En el caso que se dicte prisión preventiva para los consejeros y se ratificada tras una eventual apelación, recién se los podría suspender por decisión del Consejo Regional y comunicar de ello al Jurado Nacional de Elecciones para que entregue credenciales a los accesitarios.