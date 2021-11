Posible expulsión de Dina Boluarte de Perú Libre no definiría aún ruptura con el Gobierno, señalan expertos

Han pasado dos días desde que la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, comentó que Vladimir Cerrón había utilizado tanto a Pedro Castillo como a ella para lograr su objetivo durante la última campaña electoral. A raíz de ello, no solo la permanencia de Boluarte en el partido oficialista se ha visto cuestionada, sino también el desempeño de Perú Libre en el panorama político.

En diálogo con Exitosa, la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social dijo haber sido utilizada en la campaña y que el éxito de la contienda electoral no fue tomado en cuenta, ya que Vladimir Cerrón declaró anteriormente que solo tenía contemplado pasar la valla electoral.

La declaración trajo consigo la reacción de allegados al partido del lápiz e incluso del mismo secretario general, Vladimir Cerrón, quien a través de su cuenta de Twitter pidió a la vicepresidenta que fuera agradecida y leal al haber sido “invitada” a participar de la plancha electoral de Perú Libre.

Sin embargo, uno de los pronunciamientos más fuertes fue el pedido de la Secretaría de Juventudes de Perú Libre, que solicitó la expulsión del partido de Boluarte. El secretario regional de juventudes de Lima Metropolitana de Perú Libre, Noel Jaimes Tarazona, justificó su pedido al señalar que así solo crea la “división y desprestigio de la imagen de Vladimir Cerrón”.

Respecto a una posible separación de la titular del Midis con el partido oficialista, la politóloga María Paula Távara señaló que no tendría mucho peso, políticamente hablando; sin embargo, sí sería un caso mediático.

“Dina Boluarte es vicepresidenta, ministra, tiene su propia legitimidad ahora mismo. No obstante, en este país en el que los partidos políticos no tienen, en esas lógicas, tanta relevancia, y con una persona que tiene su propio poder ahora mismo, no habrá un impacto relevante. No creo que a la vicepresidenta Boluarte le genere una gran preocupación su expulsión del partido ”, comentó.

Por su parte, el politólogo de la PUCP Anthony Medina precisó que los miembros de Perú Libre debieron ser más precavidos al tocar este tema, ya que se ha generado una discusión mediática más que política al exponer temas internos, y calificó la polémica como una “pelea absurda e innecesaria”.

“ Me parece que todavía no entienden que muchas cosas se deben conversar al interior y que se ve mal estar lavando los trapitos sucios públicamente porque, así fuera verdad lo que dice Dina Boluarte, es una pelea innecesaria”, señaló.

Además, enfatizó que divisa una alta probabilidad de que no sea expulsada del partido y, por el contrario, están en espera de que los días pasen y el agua se enfríe. “Yo personalmente creo que a Dina no la van a expulsar, creo que se va a esperar que pasen los días y que esto vaya calmándose”, sostuvo.

La situación política de Perú Libre

El partido liderado por Cerrón ha dado pie ahora a un nuevo cuestionamiento sobre su situación en la política nacional al mostrar rechazo a una de las figuras más representativas, al recordar que Boluarte ostenta dos cargos de alto rango en el Ejecutivo.

El Gobierno ahora podría marcar una línea divisoria entre el partido que lo lidera y el poder, donde Castillo podría perder a los aliados que ha mostrado desde antes de su asunción al mando. Sin embargo, Távara menciona que toda discrepancia podría verse nula si volviera la posibilidad de una vacancia presidencial.

“En la política, casi nunca hay un punto de no retorno (...) En un contexto de supervivencia pueden volver a dialogar, sobre todo cuando pensamos que nos encontramos frente a partidos políticos que tienden a jugar a la negociación y al intercambio (...) El cerronismo y Castillo podrían volver a dialogar si hay suficientes votos para la vacancia y el presidente está dispuesto a ceder algo a Vladimir Cerrón para que vuelva a ser aliado suyo”, puntualizó.

No obstante, y muy por el contrario, Medina sostiene que la ruptura de Perú Libre, sobre todo de la bancada en el Congreso, con Castillo se reflejaría en una eventual destitución. Mientras tanto, hasta que no se llegue a un punto de quiebre, ambos podrían seguir avanzando de la mano.

“En el momento en que Pedro Castillo pierda el apoyo mayoritario de los congresistas de Perú Libre, que sea una ruptura real, yo creo que lo que se viene es un escenario de vacancia (...) en los últimos días se ha hablado mucho de que una vacancia es inminente y no es cierto. Todavía la cuerda no ha sido tensada lo suficiente como para que esto ocurra ”, precisó.

De esta manera, el perulibrismo se encuentra en medio de una balanza, donde se desconoce para qué lado podría inclinarse.

El futuro es incierto todavía para el partido del lápiz y la disputa entre una de sus alas y la vicepresidenta a partir de los polémicos comentarios de la última han evidenciado que se podría avecinar una posible crisis. Pero mientras el silencio de Cerrón siga presente y la militancia de Boluarte en pie, solo quedará un entredicho partidista que no debió hacerse público.