Juan Carrasco Millones: ¿quién es el nuevo Ministro de Defensa que reemplaza a Walter Ayala?

El presidente Pedro Castillo ha nombrado nuevamente a una cartera ministerial a Juan Carrasco Millones, fiscal chiclayano que laboró en la Fiscalía Especializada y estuvo a cargo de casos emblemáticos de crimen organizado. Por su parte, Walter Ayala, el exministro de Defensa presentó apenas hace dos días, el 15 de noviembre, su renuncia al cargo tras denuncias de presunta interferencia en los ascensos militares.

En la siguiente nota conoce al ministro que integra el gabinete de la que es presidenta Mirtha Vásquez.

Biografía de Juan Carrasco Millones

Carrasco Millones nació en la ciudad de Chiclayo. Vivió su niñez y parte de su juventud en la urbanización Villareal. Su labor en la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque (Fecor), lo llevó a estar a cargo de emblemáticos casos de crimen organizado y corrupción de funcionarios.

Sin embargo, su labor fiscalizadora también le ha valido amedrentamientos. En mayo del presente año, por ejemplo, Carrasco sufrió el robo a su vivienda por un grupo de delincuentes. Asimismo, el entonces fiscal también sufrió de un robo a su domicilio en enero de 2019.

Formación académica de Juan Carrasco

El nuevo integrante del gabinete Vásquez estudió becado por tres años en el colegio Militar Elías Aguirre. Durante su época de estudiante también formó parte de un equipo de periodistas escolares en un reconocido medio local de Chiclayo.

Carrasco Millones obtuvo su título de abogado en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, de la ciudad de Lambayeque, en el año 2002. Además, cuenta con un máster en Derecho con Mención en Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad de Piura en el 2017.

Trabajó para costear sus estudios de Derecho en la Universidad Pedro Ruiz Gallo. En una entrevista reveló que trabajó lavando pescados en el mercado de Santa Rosa.

Trayectoria profesional de Juan Carrasco

Casos polémicos que afrontó

Algunos de los casos más célebres en los que participó fue en Los Wachiturros, Los Nuevos Injertos del Norte, La Gran Familia, Los Temerarios del Crimen, Los Sicarios del Norte, La Hermandad y Los Empresarios del Norte, entre otras organizaciones criminales que operaban en la zona.

Otro de los casos más sonados en los que participó fue el de Los Limpios de la Corrupción, del cual formó parte del grupo de fiscalizadores liderados por Lucio Zapata. El principal imputado era el exalcalde de Chiclayo Roberto Torres Gonzales y su pareja, Katiuska Del Castillo Muro.

Los Wachiturros de Tumán también fue uno de los casos de los que estuvo a cargo Juan Carrasco. Este caso ocupó la atención de la prensa y ciudadanía debido a que su principal investigado, Edwin Oviedo, recibió por parte del fiscal de Chiclayo 18 meses de prisión preventiva.

En tanto, en el caso de Los Temerarios del Norte estaba la presunta implicancia del alcalde de Chiclayo David Cornejo como líder de una banda que cobraba cupos a empresas de transporte en la ciudad norteña para otorgar licencias y concesión de rutas.

Demanda de Héctor Becerril

Otra acción que buscaba acallar su labor fiscal fue la demanda interpuesta por Héctor Becerril. De acuerdo al excongresista de Fuerza Popular, Carrasco mancilló su honor al declarar en un programa televisivo hechos que no se ajustaban a la verdad. Sin embargo, el Vigésimo Segundo Juzgado Penal de Lima, a cargo de la jueza Yvoneth Lizarraga Ramírez, dispuso absolverlo en agosto de 2020.

El exlegislador sostuvo que el fiscal mintió en una entrevista al señalar que, en octubre de 2017, él lo visitó en la sede de la Feccor para indagar sobre la investigación al estado de emergencia en Tumán.

Becerril Rodríguez se amparaba en un acta de entrevista elaborada por el propio fiscal, donde consignaba que el motivo de su visita fue para preguntar si era cierto que su despacho había solicitado información a la empresa agroindustrial Pomalca sobre sus pasadas actividades laborales.

Carrasco Millones como exministro del Interior de Pedro Castillo

Juan Carrasco integró el gabinete del expresidente de Consejo de Ministros Guido Bellido. Recordemos que, frente a su pasado nombramiento, Carrasco no había renunciado a su cargo de fiscal en Lambayeque, luego de presiones mediáticas. “Ya he renunciado, y para dar tranquilidad”, dijo alguna vez el nuevo titular de la cartera de Defensa. Sin embargo, el proceso legal no lo permitía. Se le abrió una investigación preliminar por inconducta funcional y su cargo como titular no se dio.