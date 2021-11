Alcalde de Yura:”Cáceres no es mi amigo (...) no puedo pagar platos rotos de otros”

El alcalde distrital de Yura, Néstor Chicaña deslindó cualquier cercanía con el gobernador, Elmer Cáceres Llica. “No tengo nada que ver con el señor”, señaló.

En uno de los audios, que son parte de las pruebas que la Fiscalía presentó durante la audiencia de prisión preventiva por el caso “Los hijos del cóndor” , Cáceres se ufana de poner personal en “cualquier municipio”, entre ellos Yura, donde tiene “un terreno” (Jardín del Colca).

En ese sentido, Chicaña aclaró que Cáceres “nunca ha llegado a su despacho” ni viceversa. Incluso advierte que este le hizo un desplante, durante la actividad de presentación de distritos turísticos, que se realizó en Lima el 21 de setiembre. “Ni me saludó y para hablar tuve que pedir un favor al congresista (Edwin) Martínez. Si fuera mi amigo, otra hubiera sido la historia”.

Quien sí se acercó a la comuna de Yura, fue el presidente de la asociación Jardín del Colca y ex asesor de Cáceres, Hugo Mendoza. Chicaña denuncia que semanas antes de la inauguración de la plaza cívica, este “llegó malcriadamente” a exigir la recepción de la obra. “No lo hice y no lo voy a hacer porque es una obra sobrevalorada (…) No voy a pagar los platos rotos por otros”.