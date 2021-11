Chats de Walter Ayala y José Vizcarra revelan que ya sabían de irregularidades en ascensos

Los mensajes por WhatsApp que intercambiaron el exministro de Defensa Walter Ayala y el ex comandante general del Ejército general de división EP (r) José Vizcarra Álvarez confirman que sí existieron presiones para otorgar el grado inmediato superior a oficiales recomendados por Palacio de Gobierno, además de irregularidades en el proceso de ascenso.

Cuatro días después de que Vizcarra fuera relevado del cargo y pasado al retiro, el 7 de noviembre el ex comandante general del Ejército le escribió a Ayala reclamándole por no haberle avisado con anticipación que sería reemplazado. También le recordó que el presidente Pedro Castillo y el secretario de la Presidencia, Bruno Pacheco Castillo, le solicitaron el ascenso de algunos oficiales.

‘’Señor ministro, usted me convocó cuando ya había pasado más de 8 horas de la publicación de El Peruano (dando cuenta del relevo del cargo). Lo tengo registrado. Y tengo todos los mensajes de su ayudante (el secretario de la Presidencia) del presidente (Castillo) del pedido de ascenso. Está usted mintiendo’', dice el mensaje del 7 de noviembre, que el propio Ayala entregó al programa Cuarto poder. Ayala respondió a Vizcarra en esa ocasión con un escueto: ‘’Mañana hablamos, general’'.

Pero no se produjo el encuentro, y en la mañana del día siguiente, el 8 de noviembre, el general José Vizcarra reveló a Radio Programas que el mandatario Castillo y su secretario Bruno Pacheco pidieron ascender a dos coroneles que trabajaban en Palacio de Gobierno, Ciro Bocanegra Loayza y Carlos Sánchez Camancahua, conocidos como ‘Los Chotanos’ por su cercanía con el jefe del Estado.

El mencionado chat del 7 de noviembre confirma que el exministro Ayala conocía de las presiones del mandatario Castillo y de su secretario presidencial para ascender a oficiales que no habían salido calificados para que reciban el grado inmediato superior, en este caso general de Brigada.

Los mensajes por WhatsApp también revelan que el exministro Ayala comunicó irregularidades en el proceso de ascenso para el grado de general de División, como el caso del general de brigada Rubén Chucos Torres, quien tiene en curso en el ejército una investigación interna, y las denuncias de irregularidades en el proceso de ascenso hechas por los generales de brigada Julio Domínguez Pasco y Marco Campos Gerónimo.

Incluso, ante la difusión por redes sociales de las imputaciones de los generales Domínguez y Campos, quienes aseguraban que la Junta de Selección había actuado arbitrariamente para beneficiar a otros oficiales, el general Vizcarra solicitó al exministro Ayala autorizar un comunicado oficial respaldando la transparencia del proceso de ascensos y negar las denuncias. El mensaje del 20 de octubre –tres días antes que se publicara la relación de ascensos en El Peruano–, por cierto, ya grafica las desavenencias entre Ayala y Vizcarra, porque el primero demuestra poco interés en responder a sus llamadas.

‘’Señor ministro, buenas tardes, quisiera comunicarme con usted para solicitarle autorización para sacar un comunicado institucional que respalde la seriedad y profesionalismo que se llevó sobre el proceso de ascenso, ya que algunos medios de comunicación motivados por personal desafecto están publicando noticias sin argumentos, y lo que es peor, desvirtuando un proceso que se ha llevado de manera impecable. Agradeceré me responda al respecto’', escribió Vizcarra. Quiere decir que Ayala y Vizcarra estaban enterados plenamente de que había oficiales de alta graduación que con nombre propio cuestionaban la transparencia del proceso de ascensos.

Incluso el propio exministro Ayala reconoció al programa Cuarto poder que le dijo al general Vizcarra que había el caso de un general que enfrentaba una grave acusación, pero que había sido propuesto para el ascenso al grado de general de división. Sin embargo, el argumento del general Vizcarra fue que esa información no estaba en la hoja de vida del oficial, y en consecuencia la Junta de Selección del Ejército no tenía conocimiento de dicho antecedente. Ayala no dijo por qué no pidió a Vizcarra que investigara ese caso en particular. Mas bien, según los chats por WhatsApp que Walter Ayala divulgó, el general Vizcarra estaba apurado por la publicación de los ascensos a los grados de general de brigada y general de División.

‘’La demora en la publicación está generando todo esto (las denuncias de irregularidades). El proceso ha sido limpio hasta ahora’', escribió Ayala. Y este respondió creyendo que se trataba del comunicado para el que pidió autorización Vizcarra. Por eso, le aclaró: ‘’No le entiendo, señor ministro. Me refiero a la publicación de los ascensos’'.

La publicación se hizo el 23 de octubre, 10 días después que en un chat el ex comandante general del Ejército le informó a Ayala que tenía lista la propuesta de ascensos para generales de brigada y de división, y que se dirigía a su despacho: ‘’Ya culminamos el proceso de generales de brigada y división. Estaré en camino para el ministro’', escribió Vizcarra.

En esa entrevista, Ayala arguyó que si el general Vizcarra consideraba que había sido presionado por el presidente Castillo y su secretario general, Bruno Pacheco, para ascender a ‘Los Chotanos’, debió recurrir a la Inspectoría General del Ejército y formular su denuncia y no esperar que lo pasaran al retiro para recién formular las acusaciones (la publicación de los ascensos fue el 23 de octubre y el relevo del general Vizcarra fue el 3 de noviembre).

Con igual criterio, el exministro Ayala, al ser informado de irregularidades en el proceso de ascensos, debió reportarlas al procurador público del Ministerio de Defensa, o en todo caso al mismo Ministerio Público. Pero tampoco lo hizo.

Preguntado por qué el presidente Castillo le quitó la confianza al ex comandante general del Ejército, lo que motivó que lo relevaran del cargo, el exministro Ayala señaló como uno de los motivos que José Vizcarra afrontaba denuncias por presunta violencia familiar. Sin embargo, esos casos son de los años 2011, 2013 y 2015. Es decir, se designó a Vizcarra como comandante general del Ejército cuando ya afrontaba tales graves imputaciones.

Chaparro ratifica su versión. Bueno renuncia a la PNP

“Yo soy un hombre de honor, soy un militar de carrera. Yo no grabo las conversaciones. Está mi palabra de por medio’', dijo a La República el ex comandante general de la FAP general del aire (r) Jorge Chaparro Pinto al enterarse de las declaraciones del exministro Walter Ayala y del secretario de la Presidencia, Bruno Pacheco.

‘’Yo he recibido a esa persona (el coronel PNP Wilberto Bernal Rabanal, que labora en Palacio y a nombre de Bruno Pacheco solicitó el ascenso de grado del mayor general Edgar Briceño Camero a teniente general) y he conversado con este señor en mi despacho”, expresó Chaparro.

Por otro lado, el subcomandante general de la Policía Nacional, teniente general PNP Javier Bueno, pidió en una carta al comandante general de la PNP, Javier Gallardo Mendoza, su pase al retiro tras las denuncias sobre presuntas irregularidades en el proceso de ascensos al grado de general.

El dato

Ampliación. El abogado de los generales EP Julio Domínguez y Marco Campos, Jesús Barboza, dijo que la Fiscalía debe ampliar la investigación a los diez generales de división de la Junta de Evaluación para los ascensos para el grado de general de División, entre ellos el general José Vizcarra Álvarez.

Mensajes en caliente

El exministro Ayala dijo que en los chats con el ex comandante general Vizcarra no existen presiones para el ascenso, pero sí registran que conocía de anomalías en los ascensos.

Extracto de las conversaciones entre Walter Ayala y José Vizcarra. Foto: difusión

