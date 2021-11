Betssy Chávez tras renuncia de Walter Ayala: “No consideramos que sea una crisis”

La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Bettsy Chávez, minimizó la salida de Walter Ayala, quien renunció al gabinete ministerial que lidera Mirtha Vásquez tras diversos cuestionamientos en su contra, como el presunto intento de interferencia en el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas. En dicho acto también estaría involucrado Bruno Pacheco, secretario general de Palacio de Gobierno y hombre cercano al presidente de la República, Pedro Castillo.

“Aceptamos la decisión que se ha tomado desde el Ejecutivo. Entiendo que aún no hay designación y solamente estamos atentos a ello. No consideramos que sea una crisis (la salida de Walter Ayala). Ustedes saben que un ministro no dura cinco años, es un cargo bastante efímero. Ustedes saben que vengo de las canteras de congresista (de Perú Libre), de la región de Tacna, y hemos asumido el compromiso de dirigir este ministerio (MTPE)”, declaró Chávez a la prensa en Chiclayo.

En esa misma línea, la titular del MTPE indicó que “otros ministros saben que están en un cargo de confianza” y que decisiones como la del renunciante ministro de Defensa, Walter Ayala, “se tienen que tomar y se respetan. Se tiene que avanzar porque estamos dentro de un mismo Gobierno”.

PUEDES VER: Chats de Walter Ayala y José Vizcarra revelan que ya sabían de irregularidades en ascensos

El último lunes, a través de un comunicado de Presidencia, se informó que el presidente Pedro Castillo aceptó la dimisión de Walter Ayala a la cartera de Defensa y agradeció los servicios prestados a la nación.

Walter Ayala: “Renuncio porque veo que están yendo por el presidente Pedro Castillo”

El domingo 14 de noviembre, en entrevista en América Televisión, Walter Ayala explicó los motivos por los cuales anunció su “renuncia irrevocable” al Ministerio de Defensa.