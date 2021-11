RMP: “Castillo decía que el Perú tiene corruptos para exportar, ojalá los exporte de Palacio”

Nuevas revelaciones. El secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, no solo habría interferido en los ascensos indebidos en las Fuerzas Armadas, que involucró al ahora ex titular del Ministerio de Defensa Walter Ayala; sino que también habría presionado al jefe de la Sunat para favorecer empresas, según algunos chats revelados por el portal Lima Gris.

Pero, ¿quién es Bruno Pacheco? Rosa María Palacios señaló que es un profesor con especialidad en biología y química, graduado de la Universidad Federico Villareal, con maestría en Administración Educativa en la Universidad César Vallejo. Se desempeñó como docente en la Ugel nº 7 y también ha sido profesor en la Escuela Militar de Chorrillos.

“Profesor que se hizo amigo de Pedro Castillo en el 2017 y, de acuerdo a una crónica de Fernando Vivas, le resulta indispensable (a Castillo), es una persona de su absoluta confianza”, dijo.

Para que el hombre de confianza de Castillo Terrones pueda ocupar el cargo de secretario general del Despacho Presidencial, dos días antes de la juramentación del nuevo inquilino de la Casa de Pizarro , se modificaron las condiciones del perfil requerido: 10 años de experiencia en el sector público y abogado de profesión.

Tras la denuncia del ex comandante general del Ejército José Vizcarra, Pacheco Castillo fue citado por la Comisión de Defensa del Congreso la República. Sin embargo, no se presentó y, mediante una carta notarial, alegó que tiene derecho a guardar silencio.

“En efecto, lo tiene. Se le puede llevar de grado o fuerza, pero eso significa que te enmarroquen, te lleve la policía, te sientes y digas lo mismo porque nadie te puede obligar a hablar” , indicó la letrada.

No obstante, los chats revelados por Lima Gris sí ponen en aprietos a Bruno Pacheco. En las conversaciones de WhatsApp, el secretario conmina al superintendente nacional de la Sunat, Luis Enrique Vera, a favorecer a la empresa Deltron, distribuidora mayorista de productos informáticos, en una deuda que tiene con dicha entidad.

Pacheco también recomienda a Vera al abogado Marco Antonio Urbina Chumpitassi en el concurso de Martilleros Públicos para la Intendencia Sunat de Trujillo.

El ahora jefe de la Sunat, nombrado en los primeros días de octubre, desestimó cualquier trato especial a la empresa Deltron. Asimismo, informó que José Luis Neciosuo Faberio fue seleccionado como martillero público en la jurisdicción de la intendencia regional de La Libertad.

“Este no es un problema ideológico, no es la instalación de un gobierno chavista, acá no está avanzando el comunismo, esto es mercantilismo puro y duro de un carácter pesetero, chiquitito y profundamente corrupto, donde el que está en el poder te hace un favorcito”, precisó.

A manera de descargo, Bruno Pacheco vía Twitter negó haber utilizado su cargo para presionar a funcionarios y favorecer a terceros.