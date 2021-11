Exdirector de la PNP: Es gravísima la denuncia por irregularidades en ascensos

El exdirector de la Policía Nacional, el general (r) Eduardo Pérez Rocha, expresó que la denuncia por presuntas irregularidades en el proceso de ascensos al interior de esta institución es “gravísima”, luego de que La República informara de la acusación del subcomandante Javier Bueno sobre su superior Javier Gallardo de haber manipulado las reglas para beneficiar a algunos coroneles.

“Es grave porque no solamente el subcomandante general ha presentado su carta de pase al retiro por las irregularidades, sino que esto lo ha puesto en conocimiento del viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior, lo han puesto en conocimiento del inspector y también del fiscal del Consejo Supremo de Justicia Militar. (...) Esto es gravísimo” , dijo Pérez Rocha en entrevista con RPP.

Al respecto, consideró irregular que al secretario de la Junta Selectora, el general José Méndez, quien es el jefe de Recursos Humanos de la PNP, se le haya permitido calificar en el último proceso de ascensos, pues por norma no tiene esa facultad.

“Esto lo pone en conocimiento del comandante general, el general Bueno. Entonces, lo que hace el comandante general Gallardo es retirar las actas y se las llevó a su despacho. Inmediatamente, ante esta irregularidad, lo que ha hecho es poner en conocimiento del viceministro de Orden Interno, del inspector y del fiscal”, agregó.

En ese sentido, consideró que si se consigue validar este proceso de ascenso en la Policía Nacional, el problema puede tornarse “más complejo”. Sobre la denuncia, se habría favorecido a tres coroneles, de los cuales dos de ellos, Jaime Huatuco y Bernal Rabanal, trabajan en Palacio de Gobierno. Además, no cumplirían con los requisitos para ser generales.