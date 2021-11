Ministro de Educación, Carlos Gallardo: “No me voy a aferrar al cargo”

Luego de la denuncia sobre la presunta filtración de preguntas del examen de nombramiento docente, el titular del Ministerio de Educación, Carlos Gallardo, señaló que no se aferrará al cargo y asumirá la responsabilidad política “si llega a comprobarse que estas presuntas irregularidades se hubieran plasmado de manera significativa”.

“Me hacen responsable de algo que no tengo, yo no he vendido la prueba; esa es una situación que no tiene ni pies ni cabeza, pero si llega el momento, yo asumo mi responsabilidad. Vamos a asistir al Congreso el viernes. No me aferro al cargo, lo pondré a disposición del presidente (Pedro Castillo) ”, manifestó en Exitosa.

En ese sentido, Gallardo explicó que los cuestionamientos se han dado en tres de 700 locales, donde se ejecutó la prueba, y que el porcentaje de filtración no llegaría ni al 1%, por lo que anular el proceso de nombramiento de profesores no sería una opción.

“Esas denuncias son probables que en estos momentos son presuntas. El Ministerio Público ya las tiene entre manos. Ya no nos queda más que esperar . Si nos llegan nuevos indicios, los vamos a alcanzar, pero creo que anular un proceso donde han participado más de un cuarto de millón de docentes sería catastrófico ”, indicó.

Para el titular del Minedu existen profesores que se sí se han preparado para la prueba. “Los buenos somos más. Por media docena, como en toda carrera, hay profesionales que desprestigian la profesión”, criticó.

Avanza País reúne firmas para interpelar al ministro de Educación, Carlos Gallardo

Los congresistas de la bancada de Avanza País vienen recolectando firmas para interpelar al ministro de Educación, Carlos Gallardo, ante las presuntas irregularidades en la Prueba Única Nacional de Evaluación Docente 2021, que se ejecutó el último 13 de noviembre.

“Es de vital importancia que los docentes reciban respuestas en relación a las acciones que adoptará el Ministerio de Educación con respecto a las irregularidades denunciadas en el Concurso de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial y los cuadros de mérito para el proceso de contratación docente del 2022-2023. Muy en particular, resulta indispensable que el Ministro de Educación exponga ante el Congreso el alcance y la magnitud de las filtraciones, así como la trascendencia de los mismos”, señala el documento.