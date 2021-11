Gallardo sobre posible interpelación: “La conducta de un sector del Congreso es ir uno por uno”

Carlos Gallardo, titular del Ministerio de Educación, fue consultado sobre la moción de interpelación en su contra, impulsada por los legisladores de Avanza País en el Congreso, debido a la denuncia de filtración de preguntas de la Prueba Única Nacional para el Concurso de Nombramiento 2021.

“ La conducta de un sector del Congreso es ir uno por uno, ya sacaron a Béjar, a Maraví, a Bellido, a Ayala, no descarto el próximo pueda ser yo . (¿Acudirá al Congreso?) Por su puesto, tengo que decir mi palabra y decir las cosas como se los estoy diciendo a ustedes, de manera transparente”, dijo en declaraciones a la prensa.

El ministro Carlos Gallardo explicó que hubo 700 locales donde se rindió la prueba, de los cuales solo tres están siendo cuestionados. “ Hay una polvadera en las redes sociales, pero eso no son evidencias, eso está en manos del Ministerio Público (…) Además, hay una cosa bien clara, yo tengo un poco más de un mes en esta cuestión, me he encontrado con todas las cosas hechas. Estas irregularidades se han dado en todos los exámenes anteriores”, agregó.

Además, reiteró que no descarta presentar su renuncia para no afectar a la gestión de Pedro Castillo. “ Si esta polvadera, donde hay intereses de sectores obstruccionistas, continúa, y si mi presencia afecta al Gobierno, yo no tengo inconveniente en dar un paso al costado , a diferencia de otras personas que quieran entornillarse (al cargo). En este gabinete, no hay personas de este tipo”, sostuvo.

Ministro Carlos Gallardo descarta anular prueba de nombramiento

Esta mañana, el titular del Minedu, Carlos Gallardo, enfatizó que las investigaciones sobre las presuntas filtraciones de la prueba docente deben seguir su curso y que no permitirán que “se desestabilice un proceso que implica el esfuerzo de miles de maestros.

“Este proceso tuvo una masiva concurrencia de docentes y anularlo es una idea descabellada; no hay marcha atrás, porque los maestros no le tienen temor a los exámenes que buscan seleccionar a los mejores docentes, que tendrán una gran responsabilidad con los niños y adolescentes en edad escolar”, declaró.