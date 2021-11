Miguel Guzmán sobre caso Los Hijos del Cóndor: No sé por qué aparece mi nombre en documentos incautados

Con todo un fajo de documentos que según él corresponden a actos de fiscalización, Miguel Guzmán se defiende. El consejero regional así quiere acreditar no ser parte de la presunta organización criminal Los Hijos del Cóndor.

El legislador participó este martes en la primera sesión ordinaria luego de que se dispusiera detenciones a implicados en el mencionado caso, incluidos él y otras autoridades del Gobierno Regional de Arequipa.

En entrevista para La República, señaló que desconocía los ofrecimientos a consejeros para no fiscalizar la gestión de Elmer Cáceres. Sin embargo, la investigación fiscal señala que es uno de los consejeros que iban a recibir tierras de la Asociación Pampas Bayas.

¿Su voto para dejar sin efecto la ordenanza que favorece a la Asociación de Pampas Bayas es una rectificación por la investigación fiscal a Los Hijos del Cóndor?

Nosotros (se refiere a él mismo de esa manera) habíamos votado por un tema social y los sustentamos porque hubo ordenanzas, decretos. El Gobierno regional entregó a los damnificados de los distritos de Caylloma esas tierras. Han pedido la reconsideración y hemos votado a favor.

Pero se iban a beneficiar consejeros entre, ellos usted, con las tierras de esa asociación.

No le admito lo que usted está diciendo. En ningún momento hemos estado de acuerdo con lo que usted manifiesta, ni me he beneficiado. Jamás hemos recibido actos ilícitos, dádivas de nadie. En ningún momento yo me he reunido para ver esos temas. Lo rechazo tajantemente.

Según la investigación fiscal, usted conocía que había esta propuesta. Hay audios. También se le acusa de haber recibido sobres con dinero

Está en la investigación porque ponen supuestamente. Nosotros no hemos recibido ninguna dádiva.

Entonces, ¿desconocía estos ofrecimientos a los consejeros para no fiscalizar?

Desconocía totalmente y por eso nosotros formamos el grupo Dignidad. Nos reunimos con los consejeros de Castilla, Islay y de Arequipa para formarlo y poder fiscalizar todos los proyectos y, de darse irregularidades, hacer las denuncias públicas ante el Ministerio Público, ante la Contraloría. Por ello nosotros no hemos concurrido a todas las reuniones que convocaba el Ejecutivo o el propio presidente, que asumieron esa responsabilidad.

Pero usted se separa porque no le dieron la presidencia del Consejo Regional, según la investigación.

Sí, efectivamente, quería asumir la presidencia con una visión clara de que se desarrollen proyectos priorizados para cada provincia y que sean de impacto regional. Si hubiéramos tenido la oportunidad, la idea era consensuar con los 14 consejeros y asesorar al Gobierno regional. (…) No he tenido otro interés. Por ello, yo me retiro de la última reunión (de sesión). A mí me aislaron. Saludo la investigación que viene realizando el Ministerio Público y acudiré las veces que sea necesario.

La investigación señala que usted fue a pedirle la presidencia del Consejo Regional al gobernador.

Le vuelvo a reiterar: hablamos del consenso para ejecutar proyectos para las ocho provincias.

¿Qué pruebas va a presentar para ser separado de la investigación?

Nosotros no tenemos ningún acto ilícito. Las investigaciones lo dirán.

¿Cuál es la razón de que su nombre aparezca en documentos incautados al exgerente de Autodema?

Yo no lo sé, no he tenido ninguna reunión con el que usted acaba de mencionar.

¿Se va a apartar de algunos temas en el Consejo regional para no colisionar con la investigación fiscal a la organización criminal?