Chat de Bruno Pacheco: Transparencia pide al Ministerio Público que inicie acciones urgentes

Luego de que se revelara que el secretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, habría intentado pedir favores a Luis Enrique Vera, Superintendente Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), para beneficiar a empresas y allegados suyos, la Asociación Civil Transparencia solicitó, de manera urgente, que el Ministerio Público inicie las acciones correspondientes.

“El chat publicado por la prensa entre el secretario general del despacho presidencial y el jefe de la Sunat revelaría hechos muy graves y posibles delitos. Pedimos la acción urgente del Ministerio Público y de las autoridades competentes, y decisiones administrativas inmediatas ”, manifestaron a través de Twitter.

Sin embargo, este no es el único cuestionamiento al secretario de Pedro Castillo. Hace unos días, el ex comandante general del Ejército José Vizcarra y ex comandante general de la FAP Jorge Luis Chaparro denunciaron que recibieron presiones de Walter Ayala, entonces ministro de Defensa, y Bruno Pacheco, para presuntamente ascender a determinadas personas.

¿Qué dicen los chats de WhatsApp de Bruno Pacheco?

Según reveló el portal Lima Gris, el 22 de setiembre, Bruno Pacheco se comunica con Luis Enrique Vera, superintendente de la Sunat, para solicitarle “apoyo” para su amigo de Deltron, empresa distribuidora mayorista de productos informáticos. “ Apóyalo, por favor, y me comunicas la solución. Confírmame la recepción. Gracias ”, indica el mensaje.

Del mismo modo, en otro mensaje, del 26 de noviembre, el secretario de Presidencia le intenta recomendar al abogado Marco Antonio Urbina Chumpitassi para que ocupe el cargo de martillero público de la sede de la Sunat en Trujillo. “Tiene todas las condiciones y calificaciones para dicho concurso”, señala.

PUEDES VER: Bruno Pacheco niega haber usado su cargo de secretario de Palacio para presionar a funcionarios

En otro momento, insiste con favores. “Kike, del amigo anterior me informan que solo hay resoluciones 2014 y faltan 2016 y creo 2017. Creo ya deben de dejarlo, porque si no lo van a mandar a la bancarrota. Hay que apoyar y me avisas de los cometidos, por favor. Gracias”.

Al no recibir respuesta, Pacheco presiona y le envía un documento con temas a tratar en la reunión del gabinete ministerial, entre ellos figura la designación del Superintendente Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Sin embargo, Luis Enrique Vera fue ratificado en el cargo.