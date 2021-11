Bancada de Avanza País reúne firmas para interpelar al ministro de Educación, Carlos Gallardo

La bancada parlamentaria de Avanza País reúne firmas para interpelar al ministro de Educación, Carlos Gallardo, tras las irregularidades reveladas sobre la aplicación de la Prueba Única Nacional de Evaluación Docente 2021 realizada el sábado 13 de noviembre que, según diversas denuncias, fue filtrada y difundida por internet y redes sociales.

“Los congresistas de la República que suscriben, al amparo del artículo 131 de la Constitución Política del Perú, así como lo establecido por los artículos 68 literal b) y artículo 83 del Reglamento del Congreso de la República, proponemos a la representación nacional la siguiente moción de interpelación”, inicia el documento.

Moción de orden del día que pide la interpelación de Carlos Gallardo.

En esa línea, los legisladores de Avanza País señalan los mecanismos de seguridad con los que, se suponía, contaba la referida prueba: “El Ministerio (de Educación) menciona que el 28 de mayo pasado suscribió un convenio con el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, a fin de que se encargue de la impresión, traslado, aplicación y confidencialidad de la prueba”.

No obstante, se indica que, pese al convenio existente entre el Minedu y el INEI, “esto de ninguna manera resta responsabilidad al titular del sector que es el Ministro de Educación” .

“Es de vital importancia que los docentes reciban respuestas en relación a las acciones que adoptará el Ministerio de Educación con respecto a las irregularidades denunciadas en el Concurso de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial y los cuadros de mérito para el proceso de contratación docente del 2022-2023. Muy en particular, resulta indispensable que el Ministro de Educación exponga ante el Congreso el alcance y la magnitud de las filtraciones, así como la trascendencia de los mismos” , sentencia la moción de orden de interpelación.

Minedu responsabiliza al INEI

Anteriormente, el Ministerio de Educación había emitido un comunicado en el que responsabilizó al INEI como operador logístico de la Prueba Única Nacional de la Evaluación Docente 2021.

“A partir de la suscripción de dicho convenio, es el INEI la institución responsable de cautelar la seguridad de los instrumentos de evaluación hasta su retorno al Minedu , lo cual ocurriría luego de obtenidos los resultados respectivos. Para tal efecto, el 23 de setiembre del 2021, el Minedu hizo entrega formal, en presencia de un notario público, de los archivos digitales en la imprenta que el INEI había seleccionado”, argumentó la referida cartera.

Comisión de Educación cita de urgencia a ministro Carlos Gallardo para explicar presuntas irregularidades

El titular de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso, Esdras Medina, citó al ministro de Educación, Carlos Gallardo, y al jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Dante Rafael Carhuavilca Bonett, para que asistan a la sesión extraordinaria de dicho grupo de trabajo el próximo viernes 19 de noviembre a las 15 horas. El motivo es explicar las presuntas irregularidades en la Prueba Única de Nombramiento 2021 de docentes.

“El presidente de la Comisión de Educación, Esdras Ricardo Medina, cita con carácter de urgencia a los titulares del Minedu Perú e INEI para que expliquen sobre las presuntas irregularidades en el desarrollo de la Prueba Única Nacional de nombramiento docente“, se puede leer en las redes sociales de la Comisión de Educación.

Ministro de Educación, Carlos Gallardo: “No me voy a aferrar al cargo”

Luego de la denuncia sobre la presunta filtración de preguntas del examen de nombramiento docente, el titular del Ministerio de Educación, Carlos Gallardo, señaló que no se aferrará al cargo y asumirá la responsabilidad política “si llega a comprobarse que estas presuntas irregularidades se hubieran plasmado de manera significativa”.

“Me hacen responsable de algo que no tengo, yo no he vendido la prueba; esa es una situación que no tiene ni pies ni cabeza, pero si llega el momento, yo asumo mi responsabilidad. Vamos a asistir al Congreso el viernes.No me aferro al cargo, lo pondré a disposición del presidente (Pedro Castillo)“, manifestó en Exitosa.