AAR: “La relación entre Cerrón, Castillo y Boluarte está muy enredada”

El presidente de la República, Pedro Castillo, enfrenta un nuevo problema tras aceptar la renuncia del ahora exministro de Defensa Walter Ayala. Augusto Álvarez Rodrich sostuvo que el enfrentamiento de Dina Boluarte y el sentenciado exgobernador de Junín Vladimir Cerrón se suma a la lista de contratiempos del Gobierno.

La vicepresidenta de la República, quien tomaría el mando en el Ejecutivo ante una posible vacancia contra Castillo Terrones, lamentó las declaraciones de Cerrón Rojas. Durante una entrevista en Exitosa, Boluarte alegó que tanto ella como el jefe de Estado estaban siendo usados durante las elecciones 2021 por el secretario general de Perú Libre.

“Yo lamento mucho la actitud del compatriota Vladimir Cerrón; él sacó un comunicado en que (decía que) en sus cálculos no estaba que Pedro Castillo ganase las elecciones. Él solo quería pasar la valla y tener su bancada. Lo ha dicho públicamente, no lo dice Dina Boluarte, lo ha dicho él mismo”, comentó.

Las declaraciones de la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) desataron la furia del sector cerronista. Inmediatamente, Vladimir Cerrón respondió vía Twitter.

“Practique valores de agradecimiento y lealtad. Recuerde cómo terminó Mercedes Aráoz por ambiciones y falta de objetividad”, escribió Cerrón Rojas.

“Es evidente que la relación entre Cerrón, Castillo y Dina Boluarte está muy enredada; todos se andan mirando para ver quién va a reemplazar a quien. Hay un problema enorme entre lo que ocurre con el partido, en lo que ocurre dentro del Gobierno”, precisó, a su turno, Rodrich.

No obstante, este no sería el único problema de Pedro Castillo. El periodista indicó que los chats de WhatsApp, publicados por el portal Lima Gris, denuncian las presiones del secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, hacia el superintendente nacional de la Sunat, Luis Enrique Vera, y revelan los presuntos problemas de corrupción del gobierno del lápiz.

AAR cuestionó, a la vez, que Castillo Terrones no tome acciones contra Bruno Pacheco, quien también habría participado de los ascensos indebidos, según los descargos del ex comandante general del Ejército José Vizcarra.

“El presidente hace muy mal si no toma distancia cuanto antes con estas señales de corrupción que van apareciendo. Pedro Castillo tiene una percepción que no da para el cargo, que no sabe tomar decisiones, que no está a la altura del encargo, pero esto podría corregirse rodeándose de gente capaz”, manifestó.