Torres sobre críticas a Velarde: “No hay ninguna amenaza, él tiene seguro su cargo”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, reconoció que sus expresiones sobre Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, no fueron las apropiadas, pero indicó que eso no debe significar ninguna preocupación para el funcionario, pues fue nombrado por el presidente y ratificado por el Congreso. A pesar de ello, consideró que no emitió palabras ofensivas.

“Si la palabra le afectó, quizá me pase, pero eso no debe significar para él ninguna preocupación, no hay ninguna amenaza, él tiene seguro su cargo. Ha sido nombrado por el presidente y ratificado por el Congreso. Tiene estabilidad” , dijo el titular del Minjus a Exitosa.

Estas declaraciones se dan luego de que Julio Velarde cuestionara la reciente norma que limita los intereses a fin de evitar la usura bancaria. Sobre esa crítica, Torres alegó hace días que la ratificación del presidente del BCR fue por la enorme presión que existe desde los sectores económicos, y que si no estaba de acuerdo con las políticas del Gobierno podía pedir su salida, además de señalarlo como “gordito”.

“Salió el mismo presidente del directorio a criticar la ley que establecía esa limitación (de intereses) diciendo que eso atenta contra la libre competencia. Y eso es otra ignorancia absoluta, solamente porque este gordito dice cualquier disparate, entonces es verdad”, comentó aquella vez.

Critica el sistema bancario

En la misma entrevista, el ministro Aníbal Torres criticó al sistema bancario. Indicó que los intereses que establecen los bancos son perjudiciales para los micro y pequeños empresarios, que dedican sus ganancias a pagar los créditos.