Aníbal Torres: “El presidente Castillo no está promoviendo la asamblea constituyente”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, reiteró que el presidente de la República, Pedro Castillo, no impulsa la convocatoria a una asamblea constituyente debido a que, según afirma, el jefe de Estado es consciente de que ganó las Elecciones Generales 2021 con una estrecha diferencia de votos. En dichos comicios, el actual mandatario obtuvo la victoria con 44.263 votos más que su retadora y lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

“El presidente Castillo, no obstante los calificativos que le hacen, tiene mucha reflexión, tiene mucha capacidad, es consciente de que no ha ganado con una diferencia grande, sino con una diferencia estrecha. Esa es una de las razones por las cuales el presidente Castillo no está promoviendo la asamblea constituyente, que fue un punto esencial de su campaña porque está también el otro sector que no quiere asamblea constituyente”, declaró Torres a Exitosa.

“Eso no quiere decir que el presidente se va a oponer cuando hay partidos políticos, sectores de la población que están promoviendo la asamblea constituyente ¿por qué se va a oponer? Así como no se puede oponer a aquellos que están recolectando firmas en contra de la asamblea constituyente”, agregó.

En esa misma línea, el titular de Justicia criticó a los sectores autodenominados como demócratas que, añade Torres, buscarían la vacancia presidencial de Pedro Castillo.

“El presidente no está promoviendo eso (asamblea constituyente), consciente de esa realidad, que el Gobierno debe ser un Gobierno de todos los peruanos, un Gobierno democrático. Pero dónde está la democracia de los que se llaman ‘demócratas’ que están promoviendo la vacancia presidencial”, apuntó.

Torres: Iniciativa para regular cuestión de confianza y vacancia busca gobernabilidad

En otra parte de la entrevista, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, aseveró que el proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo ante el Legislativo para regular la cuestión de confianza y la vacancia tiene como objetivo promover la gobernabilidad en el país.

“Presentamos un proyecto de ley para que consigamos gobernabilidad, consigamos democracia, para que no estemos en esto sobre vacancia por incapacidad moral o cierre del Congreso por haber denegado dos confianzas. Con eso tenemos que acabar, pero ¿cómo lo vamos a acabar? Modificando la Constitución”, expresó Torres Vásquez.