Alex Paredes sobre posible expulsión de Dina Boluarte: “Mal haríamos en tomar una posición”

La hostilidad de parte de diversos dirigentes de Perú Libre contra Pedro Castillo y Dina Boluarte, presidente y vicepresidenta de la República, respectivamente, se ha venido intensificando durante los últimos días, al punto de que esta última podría terminar siendo expulsada del partido al que fue invitada por el propio Vladimir Cerrón.

Mientras tanto, dentro de la bancada del lápiz, las votaciones en el Congreso presentan una marcada diferenciación entre los partidarios más cercanos a Cerrón y a docentes que conforman la denominada ala magisterial del grupo perulibrista en el Legislativo.

En ese contexto, La República conversó con el congresista Alex Paredes, con el fin de comprender la posición tomada por los docentes dentro de la bancada, quienes muestran una mayor afinidad con el presidente Pedro Castillo, acerca de la posible expulsión de Boluarte de la organización política.

“Ese es un problema del partido. Ahí nosotros no tenemos nada que decir. No es nuestro partido, nosotros solo somos invitados. Entonces, cuando uno se afilia a un partido, sabe que tiene que cumplir sus normas. Si es que alguien incumple las normas, tiene que aceptar las sanciones”, señala Paredes.

Luego, al preguntársele si, bajo esa premisa, la expulsión de la vicepresidenta de la República del partido estaba justificada para él, el legislador respondió: “ El partido tiene normas. Si yo soy militante y sé que el partido ha determinado algunos deberes de cumplimiento, yo los trasgredo, y hay una sanción por la transgresión, con mayor razón (estaría justificada la sanción)” .

Por otro lado, sobre las recientes declaraciones de Dina Boluarte, quien refirió que tanto ella como el presidente Pedro Castillo estuvieron “siendo utilizados” por Vladimir Cerrón para “jalar su carreta de elecciones”, Paredes solo dijo que la opinión de la también titular del Midis es “respetable”, y rechazó que estas confrontaciones se hayan vuelto públicas.

“Es su opinión (de Dina Boluarte) y es respetable. Habría que ver por qué razones ha dicho eso. Pero esta confrontación está de más, es innecesaria. El tema no debería generar algo político. Un partido no debería sacar sus problemas internos y hacerlos públicos. Mucha bulla, pocas nueces”, expresó.

Finalmente, tras consultarle si una eventual expulsión de Dina Boluarte cambiaría el comportamiento de los congresistas del oficialismo que pertenecen al magisterio, respecto a los votos o a otros acuerdos, Alex Paredes negó que esto pueda ocurrir.

“No. Nosotros somos personas adultas, somos profesionales de la educación y sabemos a lo que hemos venido. Nosotros no nos vamos a dejar absorber por algunas conductas que consideramos, a veces, inadecuadas. Nuestros objetivos son claros: el bienestar de la población y el bienestar de la familia magisterial ”, dijo el parlamentario.

