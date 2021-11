Alex Flores pide investigación y sanción para Boluarte: “No puede ser desleal con el partido”

El congresista de Perú Libre Alex Flores se mostró a favor de una investigación y sanción para la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, luego de que expresara que ella y el presidente de la República, Pedro Castillo, fueron utilizados por Vladimir Cerrón durante la última campaña presidencial.

El parlamentario señala que “tiene que haber una reacción lógica del partido” y que “se tomarán medidas de acuerdo a lo que dice el estatuto” al considerar que las declaraciones de la también vicepresidenta de la República fueron “desleales” con el partido que la llevó al puesto que hoy ocupa.

“Yo creo que simplemente hay que ser coherente, la señora no puede ser desleal con el partido que le ha dado la oportunidad de llegar a donde está, a ser vicepresidenta. No puede tener estas declaraciones infraternas con el partido porque eso amerita una investigación y una sanción”, declaró a Exitosa.

En este sentido, Alex Flores le pidió coherencia a Dina Boluarte respecto a las promesas de campaña que la llevaron a ser vicepresidenta: “Si la señora no está de acuerdo con su partido, es lógico que no tiene lugar a que continúe. A la señora Boluarte yo ya no le voy a pedir lealtad , sino simplemente que sea coherente y que cumpla con lo que nosotros le hemos prometido al pueblo desde el espacio en donde está para sacar adelante las reformas y la transformación que se ofreció”, agregó.

Enfrentamiento entre Cerrón y Boluarte

La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, comentó el último lunes que ella y el jefe del Estado, Pedro Castillo, fueron utilizados por Vladimir Cerrón para que su partido Perú Libre cumpla con los requisitos para no ser eliminado en los últimos comicios generales 2021.

“Él sacó un comunicado en que (decía que) en sus cálculos no estaba que Pedro Castillo ganase las elecciones. Solo quería pasar la valla y tener su bancada. Dada esa declaración, Pedro y Dina estábamos siendo utilizados para poder jalar su carreta de elecciones”, dijo en Exitosa.