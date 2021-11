Walter Ayala sobre su interpelación: “No voy a ir a un circo romano a que me coman los leones”

El ministro de Defensa, Walter Ayala, mostró su disconformidad con el Congreso de la República, luego de que brindara sus descargos ante la Comisión de Defensa por su involucramiento en las presuntas presiones para concretar ascensos irregulares en el Ejército. Asegura que ya aclaró el tema y no existen garantías para que pueda presentarse este martes 16 ante el pleno del Parlamento para su interpelación. Recordó que continuará en el cargo hasta que el presidente Pedro Castillo oficialice su salida.

“Yo no tengo garantías ante el Congreso, lamentablemente esos señores no entienden, yo ya expliqué que uno más uno es dos, pero ellos dicen que no, que es tres, no me entienden. He ido con la ley en la mano a explicarles. (…) Mañana martes supuestamente tengo que asistir al Parlamento y no tengo garantías, yo no voy a ir a un circo romano a que me coman los leones porque esos señores no entienden. Yo ya me presenté a la Comisión de Defensa y de Justicia, he explicado detalladamente con papeles, pero no hacen caso” , declaró a la prensa.

En este sentido, Walter Ayala dijo estar inconforme con el trabajo realizado por el Congreso de la República: “Yo estoy cómodo en el Gobierno, con quien estoy incómodo es con el Congreso porque lamentablemente esos señores congresistas no dejan trabajar. Ellos critican y dicen que en 100 días no se hizo nada, pero qué han hecho ellos. También cobran dinero del pueblo mes a mes, hay que tener un trabajo para poder reclamar al otro”, agregó.

Este domingo, Walter Ayala comunicó su renuncia “irrevocable” al cargo a través de su cuenta de Twitter, días después de haberlo puesto a disposición tras el escándalo por presuntos ascensos irregulares dentro de las Fuerzas Armadas, en los que él habría tenido participación. Al respecto, señaló que se mantendrá en el cargo hasta que el presidente Pedro Castillo haga oficial su salida: “Yo renuncié, pero me mantengo en el cargo hasta que no se acepte la renuncia. Yo no puedo abandonar el cargo sino cometería un delito”.

José Vizcarra implica a Walter Ayala

El ex comandante general del Ejército, José Vizcarra, confirmó que su pase al retiro, solo tres meses después de asumir el puesto, se generó por discrepancias con el Ejecutivo respecto al ascenso de dos “recomendados”. Señaló que las presiones vinieron desde Palacio de Gobierno, a través del ministro de Defensa, Walter Ayala, y el secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco Castillo, quienes le habrían increpado por no hacer lo posible para forzar el ascenso de dos elementos afines al Ejecutivo.

“Solamente me queda pensar que (su pase a retiro) se debe a una razón recientemente presentada y que es el proceso de ascenso y las invitaciones al retiro que son parte de las actividades que se realizan en esta parte del año. (…) Yo recibí unos pedidos que se me hizo conocer con unos días de anticipación del proceso, tengo mensajes de WhatsApp que lo prueban, a través del secretario Bruno Pacheco, a través del ministro de Defensa y del edecán del ministro de Defensa” , declaró a RPP.

