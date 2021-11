Walter Ayala se fue, pero las complicaciones siguen en el Ejecutivo

El saliente ministro de Defensa, Walter Ayala, anunció su renuncia irrevocable por el escándalo de la supuesta intromisión en los ascensos militares. Sin embargo, el caso, que también implica al secretario presidencial Bruno Pacheco, no ha dejado de ser un problema para el Ejecutivo.

“He demostrado fehaciente actuación legal y correcta en proceso de ascenso y relevo militar. Asumo total responsabilidad política del mismo, por ello como demócrata renuncio irrevocablemente”, tuiteó Ayala a las 9.08 a. m. de ayer.

En ese momento estaba en Palacio de Gobierno. Se reunió allí con Bruno Pacheco, el titular de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, y el jefe de la DINI (Dirección Nacional de Inteligencia), José Luis Fernández.

Ayala se fue luego de desafiar a la primera ministra Mirtha Vásquez, a punto de ser destituido por el Congreso y a horas de difundirse que habría favorecido a una compañía.

“(Vásquez) no me ha dicho nada sobre el tema de incomodidad, pero yo pienso… Si yo hubiese estado incómodo con el Gobierno, hubiera renunciado hace rato. Yo no estoy incómodo (...) Lo que me incomoda sí son los políticos que hacen ruido y quieren desestabilizar el Gobierno”, dijo Ayala el sábado 13.

Consejo. Vásquez sugirió a Castillo que Ayala deje el equipo. Foto: PCM

El saliente ministro intentó atornillarse en el cargo tras lograr el respaldo del presidente Pedro Castillo y el compromiso de un sector de Perú Libre de conseguir votos que eviten que el Congreso lo censure, según fuentes cercanas al Gobierno.

Sin embargo, el fracaso de esta oferta, que hacía ya inminente la censura, detonó este domingo en la dimisión de Ayala.

El mismo día que renunció se difundió un supuesto favorecimiento a una empresa en la gestión de Ayala. Orlando Rossel, amigo del saliente ministro, habría logrado que la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa, contrate a la empresa de seguros Arias y Asociados, según el programa ‘Punto final’ de Latina.

Castillo decidió sacar a Ayala para buscar menguar en algo el escándalo de los ascensos militares, que complica a Pacheco, su hombre de confianza desde que eran dirigentes sindicales.

Este caso sigue en el Congreso, donde buscan complicar al Ejecutivo y a Castillo. Hoy Pacheco debe comparecer por esto en la Comisión de Defensa.

“Yo renuncio porque veo que van por el presidente. Han hablado de infracción constitucional, de vacancia”, aseguró anoche Ayala en América TV.

“A mí no me consta (que pidió Castillo ascensos). Si Vizcarra tiene otra cosa, no sé, yo no he sido mensajero”, agregó.

Hasta ahora, Pacheco seguía en el cargo y ha dicho que no renunciará a su puesto en Palacio.

Para suceder a Ayala, sonaba el general en retiro Jorge Chávez Cresta, exministro y ahora viceministro en Energía y Minas, pero negó a La República haber sido convocado para el cargo.

Pacheco niega tráfico de influencias

El secretario de Presidencia, Bruno Pacheco, aseguró que no hizo recomendación ni presión en los ascensos de las Fuerzas Armadas, en entrevista con Panorama.

Reiteró que los comandantes que lo acusan están mintiendo y que tampoco envió a un encargado para insistir en ascensos. “¿Por qué me voy a tener que ir si yo no he tenido nada que ver? Lo que he hecho es simplemente realizar mi trabajo”, agregó.

La Comisión de Defensa del Congreso citó para hoy a Pacheco. Este grupo solicitará facultades investigadoras para avanzar en este caso.