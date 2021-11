Jorge Montoya: Walter Ayala ha cometido “un delito de tráfico de influencias”

El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, indicó que existen dos vertientes para determinar la responsabilidad del aún ministro de Defensa, Walter Ayala, en el escándalo por presuntas presiones para concretar ascensos irregulares dentro del Ejercito. Sostiene que la primera línea es política y se soluciona con la renuncia del titular del Mindef; y que la segunda se verá a nivel de la Fiscalía de la Nación, donde Ayala tendría que afrontar un proceso por tráfico de influencias.

“Él ha cometido un delito con el tráfico de influencias al darle de baja a algunos comandantes sin motivación alguna, no son cargos de confianza y hasta lee mal la ley y la interpreta a su manera. Trata de confundir con argumentos contradictorios. (…) Si fuese así (que los ascensos en el Ejército son por una cuestión de confianza), el presidente sería dueño de las Fuerzas Armadas y haría lo que le da la gana. La institucionalidad es lo que se defiende, las Fuerzas Armadas son independientes”, declaró a Exitosa.

En este sentido, Jorge Montoya sostiene que Walter Ayala se extralimitó al interferir en los ascensos dentro del Ejército, como reveló el ex comandante general del Ejército, José Vizcarra: “El Sr. Ayala es un mentiroso, los ascensos tienen su procedimiento y los hacen las Fuerzas Armadas, no lo hace el ministro de Defensa. Si los ascensos salieron impecables es porque los comandantes generales no permitieron su injerencia. Él está tergiversando las cosas para limpiarse, hubo intento de manipulación de los ascensos”.

PUEDES VER: Colaborador vincula a Fuerza Popular y Keiko Fujimori con los reyes de la pesca

El también integrante de la Comisión de Defensa del Congreso adelantó que se pasará toda la información recabada en este grupo de trabajo parlamentario a la Fiscalía para que determinen responsabilidades penales en torno a este caso: “Hay dos vertientes en este tema, la política se soluciona con la renuncia del ministro, pero la legal la está viendo la Fiscalía. Así que lo que hayamos avanzando la comisión (de Defensa) se le pasará a la Fiscalía”, agregó.

Renuncia irrevocable de Walter Ayala

Este domingo, el titular del ministerio de Defensa, Walter Ayala, comunicó su renuncia “irrevocable” al cargo a través de su cuenta de Twitter, días después de haberlo puesto a disposición tras el escándalo por presuntos ascensos irregulares dentro de las Fuerzas Armadas, en los que él habría tenido participación. Su renuncia se da, también, en medio del pronunciamiento de diversas bancadas que anunciaban su apoyo a una posible censura.