Por medio de un comunicado oficial, el presidente Pedro Castillo aceptó la renuncia de Walter Ayala al Ministerio de Defensa, luego de los cuestionamientos en contra del ahora extitular de la cartera sobre presuntas presiones para concretar ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas.

A través del documento publicado en la cuenta de Twitter de Presidencia de la República, el mandatario agradeció a Ayala por sus servicios prestados a la nación.

Comunicado de la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa del Despacho Presidencial.

El comunicado llegó a poco más de un día de la renuncia de Walter Ayala, quien decidió dimitir del cargo a dos días de la cita interpelatoria programada por el Congreso, que se iba a realizar el martes 16 de noviembre.

Durante la mañana del lunes 15, Ayala asistió a las instalaciones de Palacio de Gobierno para continuar con sus actividades, donde señaló que su renuncia se haría efectiva solo cuando el presidente de la República la aceptara.

El ahora exministro precisó también que su decisión fue tomada para proteger al mandatario de los ataques que viene recibiendo y que es el Parlamento con el que no se encuentra cómodo. “Los señores congresistas no dejan trabajar” , refirió.

Renuncia irrevocable

El titular del Ministerio de Defensa comunicó su renuncia “irrevocable” al cargo a través de su cuenta de Twitter, días después de haberlo puesto a disposición tras los polémicos ascensos dentro de las Fuerzas Armadas, en los que habría tenido participación.

“He demostrado fehaciente actuación legal y correcta en proceso de ascenso y relevo militar. Asumo total responsabilidad política del mismo, por ello, como demócrata, renuncio irrevocablemente al Ministerio de Defensa. Gracias, presidente Pedro Castillo. Basta de politiquería ¡Dejen Gobernar!”, escribió Ayala en la red social.

El sábado 13 de noviembre, Ayala había declarado a la prensa que puso su cargo a disposición una semana atrás, pero que el presidente aún lo estaba evaluando.