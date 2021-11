Chirinos a Castillo: ¿Se da cuenta de que usted es el único responsable de su decadente respaldo popular?

La tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, integrante de la bancada de Avanza País, cuestionó que el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, no haya salido a pronunciarse sobre la situación del ministro de Defensa Walter Ayala, quien presentó su carta de renuncia el pasado domingo 14 de noviembre.

“Presidente Pedro Castillo, ¿está gobernando? El señor Ayala renuncia irrevocablemente al Ministerio de Defensa hace 24 horas y hasta ahora no dice nada, no la acepta o anuncia reemplazo. ¿Se da cuenta de que usted es el único responsable de su decadente respaldo popular? ¿Puede gobernar? ”, expresó la parlamentaria en su cuenta de Twitter.

El titular de la cartera de Defensa presentó su dimisión luego de la crisis que se originó tras las denuncias de los excomandantes generales del Ejército y de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), José Vizcarra y Jorge Chaparro. Ellos dijeron públicamente que hubo presiones desde el Ejecutivo —a través del ministro Ayala y del secretario general de Palacio, Bruno Pacheco— en los procesos de ascenso dentro de las instituciones.

“He demostrado fehaciente actuación legal y correcta en proceso de ascenso y relevo militar. Asumo total responsabilidad política del mismo. Por ello, como demócrata, renuncio irrevocablemente al Mindef. Gracias, presidente Pedro Castillo. Basta de politiquería ¡Dejen gobernar!”, manifestó Ayala Gonzales.

Ayala: “Yo no tengo garantías ante el Congreso”

Sin embargo, en la mañana de este lunes 15 de noviembre, el ministro Ayala se presentó en Palacio de Gobierno y habló con la prensa. Allí dijo que permanecerá en su puesto hasta que el jefe de Estado acepte su dimisión. Indicó que no puede abandonar el cargo, porque, de hacerlo, estaría cometiendo “un delito”.

“Yo no tengo garantías ante el Congreso; lamentablemente, esos señores no entienden. Yo ya expliqué que uno más uno es dos, pero ellos dicen que no, que es tres, no me entienden. He ido con la ley en la mano a explicarles. (…) Mañana martes supuestamente tengo que asistir al Parlamento y no tengo garantías. Yo no voy a ir a un circo romano a que me coman los leones porque esos señores no entienden . Yo ya me presenté a la Comisión de Defensa y de Justicia, he explicado detalladamente con papeles, pero no hacen caso”, comentó.

“Yo estoy cómodo en el Gobierno, con quien estoy incómodo es con el Congreso porque lamentablemente esos señores congresistas no dejan trabajar. Ellos critican y dicen que en 100 días no se hizo nada, pero ¿qué han hecho ellos? También cobran dinero del pueblo mes a mes, hay que tener un trabajo para poder reclamar al otro”, agregó.