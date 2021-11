Ministra de Trabajo sobre examen de nombramiento: “No he leído respecto a algún escándalo”

Este 15 de noviembre, la ministra de Trabajo, Betssy Chávez Chino, arribó a la ciudad de Chiclayo para inaugurar un nuevo centro de empleo. A su llegada fue consultada por la prensa sobre la renuncia de Walter Ayala a la cartera de Defensa y las presuntas irregularidades en el examen de nombramiento docente.

Sobre el primer punto, indicó que respalda la decisión del presidente Pedro Castillo de aceptar la renuncia del mencionado y que se encuentra a la espera de la designación en el cargo. “ No consideramos que sea una crisis. Saben que ningún ministro dura cinco años, es un cargo bastante efímero. Otros ministros saben que están en cargo de confianza, son decisiones que se deben de tomar y se respeta”, dijo a los medios.

Por otro lado, sobre las denuncias de filtración de las respuestas de la prueba de ingreso a la Carrera Pública Magisterial, Chávez Chino refirió no estar al tanto.