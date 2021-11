Jaime Quito sobre Dina Boluarte: “Ella estuvo siempre viéndolo desde afuera”

Jaime Quito, congresista de Perú Libre, se pronunció sobre las declaraciones de la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, en las que hizo referencia al secretario general de su partido, Vladimir Cerrón y sus intenciones durante la campaña presidencial en la que Pedro Castillo resultó electo como mandatario.

El parlamentario afirmó sentirse “sorprendido” por las palabras de la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social y afirmó que un militante de la agrupación política no podría pronunciarse de esa manera.

“La declaración me sorprende. Me va dando un mensaje de que ella estuvo siempre viéndolo desde afuera. No podríamos señalar que ella haya podido ser una protagonista principal en los dos escenarios que hemos vivido en el tema electoral”, sostuvo en diálogo con Exitosa.

“Creo que la ministra viene señalando esas diferencias con el partido porque un militante del partido, que conoce la interioridad y el trabajo partidario, no podría manifestarse de esa manera”, agregó.

En declaraciones al mismo medio, Boluarte había asegurado que el exgobernador regional de Junín utilizó a Pedro Castillo y a ella en la carrera rumbo a la presidencia y recordó que el propio Cerrón reveló que no esperaba el triunfo del docente.

“Dada esa declaración de él, en esa dirección, Pedro y Dina estábamos siendo utilizados, en todo caso, para poder jalar su carreta de elecciones porque en su cálculo no estaba ganar”, aseveró.

En respuesta a sus palabras y mediante su cuenta de Twitter, Cerrón realizó una comparación entre ella y la exvicepresidenta del Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, Mercedes Aráoz. El líder del partido del lápiz le recordó a Dina Boluarte que las “ambiciones y la falta de objetividad” estuvieron relacionadas con la salida de Aráoz.