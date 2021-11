Congresista Margot Palacios pide citar a primera ministra para que explique reunión con César Acuña

La congresista de Perú Libre, Margot Palacios, solicitó mediante una moción de orden del día convocar a la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, para informar sobre la agenda y acuerdos de la reunión sostenida con el fundador del partido Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, el pasado lunes 8 de noviembre.

El documento presentado por la parlamentaria señala que los votos otorgados por la bancada en cuestión en el Congreso -incluyendo el voto de confianza- pudieron haberse pactado en reuniones previas entre la primera ministra y el presidente de APP, tal como la última realizada.

Moción de orden del día

“Dados los hechos, cabe la posibilidad de que los sentidos de las votaciones de la bancada de Alianza Para el Progreso, tanto de la realizada para el voto de confianza otorgado al gabinete, como de la por realizarse luego de la interpelación al ministro de Defensa, hayan sido determinados en reuniones de la señora Vásquez con la persona de César Acuña Peralta ; en encuentros como el ocurrido en la noche del 8 de noviembre del año en curso”, precisa el documento.

De acuerdo con la legisladora del partido del lápiz, la postura de APP frente al voto de confianza habría respondido a un acuerdo tomado en una reunión entre ambos personajes políticos, lo cual se podría ver revelado en el agradecimiento de Mirtha Vásquez, según César Acuña.

Cabe resaltar que la moción de orden del día fue presentado el sábado 13 de noviembre, previo a la renuncia del entonces ministro de Defensa, Walter Ayala. Por ello hace referencia a la citada interpelación. Sin embargo, no fue admitida sino hasta hoy.

Reunión entre César Acuña y Mirtha Vásquez

El presidente de Alianza Para el Progreso precisó que la reunión que sostuvo con la primera ministra fue para agradecerle el respaldo de su bancada respecto al voto de confianza.