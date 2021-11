AAR: “El problema de Mirtha se llama Pedro”

La primera ministra, Mirtha Vásquez, continúa con problemas para estructurar un buen gabinete ministerial y cumplir con los lineamientos del Gobierno. Augusto Álvarez Rodrich expuso que el principal obstáculo sería el presidente de la República, Pedro Castillo.

“El problema de Mirtha se llama Pedro”, argumentó.

La última crisis que ha enfrentado el Ejecutivo ha sido protagonizada por el ahora extitular del Ministerio de Defensa Walter Ayala, acusado por los excomandantes del Ejército y la Fuerza Aérea de promover ascensos indebidos.

Aunque Ayala ya presentó su “renuncia irrevocable” al Mindef el pasado domingo 14 de noviembre, hoy lunes 15 de noviembre en horas de la mañana alegó que “si estuviese incómodo con este Gobierno, hubiese renunciado hace rato”, en referencia a la supuesta molestia de Vásquez Chuquilín por su permanencia en el Ministerio de Defensa.

“Yo no tengo garantías ante el Congreso, lamentablemente esos señores no entienden, yo ya expliqué que uno más uno es dos, pero ellos dicen que no, que es tres, no me entienden. He ido con la ley en la mano a explicarles. (…) Mañana martes supuestamente tengo que asistir al Parlamento y no tengo garantías, yo no voy a ir a un circo romano a que me coman los leones porque esos señores no entienden. Yo ya me presenté a la Comisión de Defensa y de Justicia, he explicado detalladamente con papeles, pero no hacen caso”, declaró a las afueras de Palacio.

“Se fue de manera tan ridícula el ministro de Defensa. El problema de fondo es que vamos a ver si es un triunfo de la premier, Mirtha Vásquez, que ciertamente lo es y se parece al triunfo político cuando había un ministro del Interior impresentable. El problema de Pedro Castillo es que se demora tanto en resolver la crisis que queda desgastado, manchado”, precisó Rodrich.

PUEDES VER: Colaborador vincula a Fuerza Popular y Keiko Fujimori con los reyes de la pesca

Rodrich argumentó que el nuevo titular del Ministerio del Defensa debe refrescar y darle un nuevo sentido al gabinete Vásquez. Sin embargo, recalcó que existen otros problemas en la PCM como Betssy Chávez, ministra de Trabajo; Pedro Francke, ministro de Economía; Carlos Gallardo, ministro de Educación; Juan Silva, ministro de Transporte y Comunicaciones; y Aníbal Torres, ministro de Justicia.

“El gabinete está lleno de personas que juegan en contra de un manejo sensato y con sentido común. Petardean la actuación de Mirtha Vásquez. La pregunta es dejará Pedro Castillo a Mirtha Vásquez hacer un buen gobierno o seguirá siendo la piedra en el zapato de su propio gobierno ”, dijo.