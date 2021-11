Luque tras renuncia de Ayala del Mindef: “Ya nos parecía insostenible su presencia”

Ruth Luque, vocera de la bancada de Juntos por el Perú, se pronunció tras “la renuncia irrevocable” de Walter Ayala al Ministerio de Defensa (Mindef), quien, además, es investigado por las presuntas presiones para concretar ascensos irregulares dentro del Ejército.

La congresista, durante una entrevista en canal N, mencionó que ya “era insostenible” la presencia de Ayala pues, a su parecer, solo generaba “cierta inestabilidad” en el gobierno de Pedro Castillo.

“ Desde un inicio ya nos parecía insostenible su presencia (de Walter Ayala). Finalmente, se ha configurado su renuncia. Entiendo que esta ya fue aceptada. En función a eso creo que debería garantizarse toda la institucionalidad en el Ministerio de Defensa, esclarecer también este tema de los agentes que creo que ya está en un marco de investigación a través del Ministerio Público y nosotros mantendremos nuestra labor de fiscalización como lo hemos venido haciendo”, declaró.

En efecto, días después de haber puesto su cargo a disposición tras los polémicos ascensos, Ayala comunicó su renuncia “irrevocable” al cargo a través de su cuenta de Twitter.

“He demostrado fehaciente actuación legal y correcta en proceso de ascenso y relevo militar. Asumo total responsabilidad política del mismo. Por ello, como demócrata, renuncio irrevocablemente al Ministerio de Defensa. Gracias, presidente Pedro Castillo. Basta de politiquería ¡Dejen gobernar!”, escribió Ayala en su red social.

Al respecto, Ruth Luque sostuvo: “Creo que estas situaciones que se han generado tienen que ser esclarecidas y asumir las responsabilidades políticas. En este tema, si oportunamente se hubiera asumido, no se hubiera alargado esta situación que cierto modo ha generado inestabilidad ”.

Por otro lado, la legisladora recalcó que si bien todas las cuestiones y críticas que se hacen al Gobierno “tienen que ser esclarecidas” estas no deben permitir “una línea de generar inestabilidad en una lógica vacadora”.

“Hay sectores políticos que aún no reconocen el resultado electoral. (…) El Ejecutivo debe mejorar, pero no podemos pretender que a través de las criticas vayamos en una línea de querer inestabilidad. Eso es algo que nosotros como bancada no nos vamos a sumar ”, aseveró.

En esa misma línea, consideró que el nuevo ministro de Defensa designado por Pedro Castillo debería ser “una persona que conozca el sector y que de garantías” para una buena gestión.